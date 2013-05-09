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Spor

'Robben ile ilgili çalışmalarımız var'

Galatasaray Başkan Yardımcısı Adnan Öztürk Zirve Üniversitesi'nde öğrencilerin Robben ve Alper Potuk transferleri ile ilgili sorularını yanıtladı

09 Mayıs 2013 11:48

Galatasaray Başkan Yardımcısı Adnan Öztürk, Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Arjen Robben ile ilgili transfer çalışmalarının olduğunu doğruladı.

Zirve Üniversitesi'nde öğrencilerin sorularını yanıtlayan Öztürk, Hollandalı yıldızın transferi konusunda, "Evet doğru Robben ile ilgili fikirlerimiz ve çalışmalarımız var. Ama daha çok başındayız. Robben bir eşiktir. Galatasaray'ın bundan sonra yapacağı transferlerin çıtasını gösterecek. Ondan emin olabilirsiniz. Bunu konuşmak için henüz erken tabii." şeklinde konuştu.

Milliyet'de yer alan habere göre, Adnan Öztürk gündemde olan Alper Potuk transferi hakkında ise "Gelecek sezon hem şampiyonlar ligi hem 20. şampiyonluk yani 4. yıldız için çok önemli bir yıl olacak. Alper Potuk transferi olur diye düşünüyorum" dedi.

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