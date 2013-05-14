Robben 20 milyon Euro'ya İngiltere'ye gidiyor

Galatasaray'ın da transfer listesinde olduğu belirtilen Bayern Münih'in Hollandalı oyuncusu Arjen Robben'in 20 milyon Euro karşılığında İngiliz futbol kulübü Manchester City'e gideceği iddia edildi.



İngiliz Premier Lig'de bu yıl aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle teknik direktör Roberto Mancini ile yollarını ayıran Manchester City, yeni sezon için hazırlıklara başladı.

Alman Bild gazetetesi, Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur bin Zayed El Nahyan'ın, Bayern Münih'in forvet oyuncusu Arjen Robben'i takımına kazandırmak için 20 milyon Euro ayırdığını yazdı.

Haberde, Galatasaray'ın yanı sıra İtalyan futbol takımı Juventus'un da, Hollandalı yıldız Robben'i renklerine bağlamak için çalışmalar yürüttüğü ancak bu iki kulübün de 20 milyon Euro gibi yüksek bir rakamı veremeyecekleri belirtildi.

Bild gazetesi transfer iddialarıyla ilgili Arjen Robben'in görüşlerine de başvurdu.

Robben gazeteye yaptığı açıklamada, "Ben bu aşamada transfer haberleriyle hiçbir şekilde ilgilenmiyorum. Şu anda sadece bu sezonu ve hedeflerimizi düşünüyorum. Bayern Münih ile 2 yıllık daha sözleşmem var. Gelecek sezon da bana verilen görevi en iyi şekilde yerine getireceğime inanıyorum" dedi.