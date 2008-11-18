R.Madrid'in Aragones aşkı!



Real Madrid, İspanya'yı Avrupa Şampiyonu yapan Luis Aragones'i ülkeye geri döndürmek için çalışmalara başladı.



Milliyet gazetesinin haberine göre; Alman Schuster ile arka arkaya alınan kötü sonuçlar üzerine harekete geçen "Galactico", yeni bir teknik adam arayışına girdi. Adaylar arasında en fazla ön plana çıkan isim ise Aragones oldu. Takımın başına geçecek diğer olası isim ise, Sevilla'yı UEFA Şampiyonu yaptıktan sonra Tottenham'ın başına geçen ve burada tutunamayarak geçtiğimiz ay görevine son verilen Juande Ramos.



En geç ocak ayında



Real Madrid'in geçen hafta Vallodolid karşısında aldığı 1-0'lık mağlubiyet üzerine birkaç isimle telefon görüşmesi yaptığını iddia eden Marca gazetesi, Luis'in Fenerbahçe'deki konumunun da masaya yatırıldığını belirtti. Gazeteye göre, Alman Schuster'in günleri sayılı ve en fazla devre arasına kadar beklenilecek. Hocanın acil olarak gönderilmesi durumunda ise takımı yılbaşına kadar Real Madrid B takımını çalıştıran, eski oyunculardan Michael devralacak. Devre arasında ise, Luis takımın başına geçerek Fenerbahçe'yi resmen bırakmış olacak.



Real Madrid yönetiminin, Aragones'in prensip sahibi olduğunu bilmesi nedeniyle, sarı-lacivertli kulüple barışçıl bir toplantı yaparak ayrılmasını istediği öğrenildi. İspanyol ekibinin, Fenerbahçe'yi bırakması halinde ödenecek tazminatı karşılamaya hazır olduğu da ifade edildi.



Luis'in artı ve eksileri



Marca ayrıca, Luis Aragones'in avantajlarını ve dezavantajlarını da sıraladı. Buna göre, Luis'in İspanyol olması, İspanyol Milli Takımı'nı Avrupa Şampiyonluğu'na taşıması, ünlü futbolculara sahip çıkması ve ülkenin en tecrübeli hocalarından biri olması olumlu yönler olarak vurgulandı. Ancak Aragones'in, ezeli rakip Athletico Madrid'in eski oyuncusu olması, bu takımda yükselmesi ve bu kulüple özdeşleşmesi, ayrıca Real Madrid'in kaptanı Raul ile yaşadığı olaylar eksi olarak hanesine yazıldı.



Ayrıca, Luis Aragones'in Fenerbahçe'den, "Seni bırakmayı düşünmüyoruz" cevabı alması halinde kesinlikle Real Madrid bile olsa gitmeyeceği belirtildi. Bu bağlamda topu Luis Aragones'e atan Real Madrid Yönetimi, Aragones'in yardımcılarıyla ilk teması yaptı. Kulüp, gelecek yanıta göre hareket edecek.









