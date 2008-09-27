R.Madrid'de şok gözaltı!



İspanya'nın dünyaca ünlü kulüplerinden Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz, Cordoba kentinde gözaltına alındı.



İspanyol El Mundo gazetesinin internet sitesinde duyurduğu haberde, Sanz'ın gözaltına alınma nedeninin henüz bilinmediği belirtildi.



1995-2000 yılları arasında Real Madrid'in başkanı olan Sanz'ın 1995 yılında şirketinin üyeleriyle birlikte Madrid'deki Barajas yakınlarında bir arazi alımından dolayı 2 milyar pesetas (yaklaşık 12 milyon Euro) kazandığı ve 1999 yılında yolsuzlukla mücadele savcılığının Sanz hakkında soruşturma yaptığı hatırlatıldı.



Sanz'ın ayrıca Real Madrid Kulübü Başkanı olduğu sırada, Anelka ve Baliç'in transferlerinde İsviçre'deki farklı banka hesap numaralarından 1 milyar pesetas (yaklaşık 6 milyon Euro) harcama yapılması, Sogecable firmasıyla bir sözleşme imzalanarak Real Madrid'in tüm görüntü haklarının satılması ve bunun kulüpten saklanması konularında da 2000 yılında hakkında soruşturma açıldığı bildirildi.



Sanz döneminde Real Madrid'e, Roberto Carlos, Clarence Seedorf, Davor Suker, Pedja Mijatoviç gibi yıldız futbolcular alınmıştı.



İspanya'da Malaga Kulübü'nü satın alan ve daha sonra oğlu Fernando'yu kulübün başkanı yapan Lorenzo Sanz, 2005 yılının Haziran ve 2006 yılının Ocak ayları arasında İtalya'nın Parma kulübünü de satın almaya çalışmıştı.



Sanz, geçen yıl Malaga'nın deplasmanda Sevilla Atletico takımını 1-0 yendiği maçta şike yapmakla suçlanmış ancak herhangi bir sonuç alınamamıştı.



