T24 LogoT24 Logo
Spor

R.Madrid-O.Lyon maçını Cüneyt Çakır yönetecek

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi 3. haftasındaki Real Madrid - Lyon maçını yönetecek.

16 Ekim 2011 03:00

T24 - FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi 3. haftasındaki Real Madrid - Lyon maçını yönetecek.


Haziran 2011'den bu yana Elit Kategori'de yer alarak Avrupa'nın en üst 23 hakemi arasında bulunan Cüneyt Çakır, D Grubu'nda Real Madrid-Olympic Lyon maçını yönetecek. 18 Ekim Salı akşamı Madrid'de Bernabeu Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak.



Cüneyt Çakır'ın 50. uluslararası maçı


Bu önemli maçta Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve M. Emre Eyisoy yapacak. Hüseyin Göçek maçın dördüncü hakemi olurken, Tolga Özkalfa ve Süleyman Abay da ilave yardımcı hakem olarak görev yapacak.


Real Madrid-Lyon maçı, Çakır'ın düdük çalacağı 50. uluslararası karşılaşma olacak. 2006'dan bu yana FIFA kokartı taşıyan Cüneyt Çakır, şu ana kadar 2011 U20 Dünya Kupası yarı final, 2009 U21 Avrupa Şampiyonası yarı final, 2010 UEFA Avrupa Ligi yarı final ve 4 Şampiyonlar Ligi grup maçında düdük çaldı.


Cüneyt Çakır, son olarak geçtiğimiz hafta İsveç-Hollanda arasında oynanan EURO 2012 elemeleri grup maçını yönetti.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24