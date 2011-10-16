R.Madrid-O.Lyon maçını Cüneyt Çakır yönetecek

T24 - FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi 3. haftasındaki Real Madrid - Lyon maçını yönetecek.



Haziran 2011'den bu yana Elit Kategori'de yer alarak Avrupa'nın en üst 23 hakemi arasında bulunan Cüneyt Çakır, D Grubu'nda Real Madrid-Olympic Lyon maçını yönetecek. 18 Ekim Salı akşamı Madrid'de Bernabeu Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak.

Cüneyt Çakır'ın 50. uluslararası maçı



Bu önemli maçta Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve M. Emre Eyisoy yapacak. Hüseyin Göçek maçın dördüncü hakemi olurken, Tolga Özkalfa ve Süleyman Abay da ilave yardımcı hakem olarak görev yapacak.



Real Madrid-Lyon maçı, Çakır'ın düdük çalacağı 50. uluslararası karşılaşma olacak. 2006'dan bu yana FIFA kokartı taşıyan Cüneyt Çakır, şu ana kadar 2011 U20 Dünya Kupası yarı final, 2009 U21 Avrupa Şampiyonası yarı final, 2010 UEFA Avrupa Ligi yarı final ve 4 Şampiyonlar Ligi grup maçında düdük çaldı.



Cüneyt Çakır, son olarak geçtiğimiz hafta İsveç-Hollanda arasında oynanan EURO 2012 elemeleri grup maçını yönetti.





