Rize'ye bir darbe daha: 1-1



Bank Asya 1. Lig'de 7. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor deplasmanda, Kardemir Karabükspor ile 1-1 berabere kaldı.



Karabük'teki mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde kapatan Karadeniz temsilcisi, 10 kişi kalan rakibinden bir gol yedi ve 1 puana razı oldu. Rizespor'un golü 34. dakikada Riberio'dan gelirken, Karabükspor'un bu gole yanıtı 78. dakikada Mahmut ile geldi. Karabükspor'da Hakan Bayraktar 75. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Geçtiğimiz hafta da Malatyaspor'a evinde mağlup olan Rizespor, bu beraberlik ile zirve yolunda bir yara daha aldı. Rizespor bu sonucun ardından puanını 11'e, Karabükspor ise 8'e yükseltti.



MAÇTAN DAKİKALAR



34'ncü dakikada, Çaykur Rizespor'dan Volkan'ın soldan ortaladığı topu iyi takip eden Elionar defansından boşa çıktığını görerek topa gelişine vurdu: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

47'nci dakikada, Abdullah'ın sağdan ceza sahası içerisindeki sert şutunu kaleci önledi.

75'nci dakikada, Hakan rakibi Özgür'e faul yapınca hakem kırmızı kartı gösterdi. Kardemir Karabükspor 10 kişi kaldı.

78'nci dakikada, topu önünde bulan Mahmut, üç Çaykur Rizesporlu futbolcuyu geçip cezasahı çizgisi üzerinden vurarak topu ağlara gönderdi: 1-1





Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Hüseyin Göçek, Cemal Bingül, Süleyman Özay

Kardemir Karabükspor: Kazım, Aydın, Bülent, Ümit (Dk. 46 Murat Bölükbaş), Şenol (Dk. 68 Mahmut), Murat Özkan, Süleyman, Metin, Hakan, Tanju, Abdullah (Dk. 82 Savaş)

Çaykur Rizespor: Ferhat, Serdar, Ribeiro, Ahmet, Engin, Mustafa, Murat Ocak, İlhan (Dk. 86 Uğur), Özgür (Dk. 82 Murat), Volkan, Emrah (Dk. 66 Erman)

Goller: Dk. 34 Ribeiro (Çaykur Rizespor), Dk. 78 Mahmut (Kardemir Karabükspor)

Sarı Kartlar: Dk. 83 Mahmut, Dk. 89 Aydın (Kardemir Karabükspor), Dk. 17 Ahmet, Dk. 55 Volkan (Çaykur Rizespor)

Kırmızı Kart: Dk. 75 Hakan (Kardemir Karabükspor)



