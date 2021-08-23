Rizespor'un Oğulcan Çağlayan açıklamasına Galatasaray'dan yanıt!

Galatasaray, Çaykur Rizespor'un sarı-kırmızılılarla ilgili yaptığı açıklamalara yanıt vererek, "Galatasaray, mazisinde örnekleri olduğu gibi, bugün de ilkeleri nedeniyle haksız itham ve suçlamalarla karşı karşıyadır. Ancak Galatasaray, haklı mücadele ve dik duruşundan asla vazgeçmeyecek, yine geçmişte olduğu gibi, bugün de bu süreçten güçlenerek çıkacaktır" dedi.

Sarı-kırmızılı kulüp, Çaykur Rizespor'un Oğulcan Çağlayan konusunda yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Galatasaray'ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Başkanımız Burak Elmas’ın GSTV yayınında açıkladığı bilgi ve belgeler geçerliliğini korumakta ve kamuoyunun takdirindedir. Adı geçen oyuncumuzun 2019-2020 sezonu devam ederken, transfer sürecine Galatasaray’ın müdahil olduğu iddiaları tamamen gerçek dışıdır. Başkan Yardımcımız Rezan Epözdemir’e yönelik mesnetsiz ve yakışıksız ifadeleri ise hiçbir şart altında kabul etmiyoruz. Sürecin gidişatına göre, gerekli gördüğümüz takdirde görüşmelerde yer alan bilgi, belge ve isimleri tüm detaylarıyla spor kamuoyu ile paylaşacağımızı belirtmek isteriz. Futbol kamuoyunu ve Çaykur Rizespor camiasını Türk futbolunda yaratılmaya çalışılan bu suni gerginliğe karşı, doğruların yanında ve Galatasaray camiası ile omuz omuza durmaya davet ediyoruz. Galatasaray, mazisinde örnekleri olduğu gibi, bugün de ilkeleri nedeniyle haksız itham ve suçlamalarla karşı karşıyadır. Ancak Galatasaray, haklı mücadele ve dik duruşundan asla vazgeçmeyecek, yine geçmişte olduğu gibi, bugün de bu süreçten güçlenerek çıkacaktır" denildi.

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