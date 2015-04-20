Rizespor otobüsü, Trabzon'da taşlı saldırıya uğradı

Çaykur Rizespor U21 Futbol Takımı'nı taşıyan otobüse Trabzon'un Araklı İlçesi'nde taş atıldı. Futbolcu ve teknik heyetin yara almadığı olayda otobüsün camı çatlarken, yöneticiler polise şikayetçi oldu.

İstanbul Başakşehir ile deplasmanda karşılaşan ve rakiplerine 4-2 mağlup olan Çaykur Rizespor U21 takımı bugün akşam saatlerinde uçakla Trabzon'a döndükten sonra otobüsle Rize'ye hareket etti. Çaykur Rizespor logolu otobüse, saat 20.00 sıralarında Araklı İlçesi geçisi sırasında yolda bekleyen bir kişi tarafıdan taş atıldı. Otobüsün ön camı çatladı, kafile Araklı Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi olduktan sonra Rize'ye döndü.

Çaykur Rizespor U21 Teknik Direktörü Osman Nuri Şahinoğlu, Araklı ilçesinde otobüse taş atıldığını belirterek, "Yolda iki kişi olduğunu fark ettik. Yaklaştığımızda biri otobüse büyük bir taş attı. Otobüsün ön camı çatladı. Durumu polise bildirdik. Bu saldırıya bir anlam veremedik" dedi.