Rizespor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray finale adını yazdıran ilk takım oldu

Galatasaray, 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Türk Telekom Arena'da Çaykur Rizespor'la golsüz berabere kalarak, 26 Mayıs Perşembe günü Antalya'da oynanacak finale adını yazdıran taraf oldu. Yarı finalde Çaykur Rizespor'u saf dışı bırakan Galatasaray, üst üste üçüncü kez Ziraat Türkiye Kupası'nda finalist oldu.

Üst üste 3. finali

Geride kalan iki sezonda da finale çıkan ve 2014'te Eskişehirspor'u, 2015'te ise Bursaspor'u yenerek şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılı ekip, üst üste üçüncü kez şampiyon olabilmek için tek dökecek.

Galatasaray'ın finaldeki rakibi, yarın oynanacak Fenerbahçe-Torku Konyaspor maçının sonucuna göre belli olacak. İlk maçı 3-0 kazanan Fenerbahçe, sarı-kırmızılı ekibin rakibi olma yolunda önemli bir avantaja sahip.

Sarı-kırmızılı ekip, bu organizasyonda daha önce 21 kez final oynarken, toplam 16 şampiyonluk elde ederek kupayı en fazla kazanan takım konumunda bulunuyor.

Sinan Gümüş rüzgar gibi döndü

Sarı-kırmızılı ekipte derbi maçı düşünülerek, Çaykur Rizespor maçında Bilal Kısa, Wesley Sneijder ve Aurelien Chedjou forma giymedi. Sarı-kırmızılılar bu maçta genç golcüsü Sinan Gümüş'e kavuşmanın sevincini yaşadı. 6 Şubat'ta oynanan Torku Konyaspor maçında sakatlanan ve o tarihten bu yana 88 gündür formasından uzak kalan Sinan, 70. dakikada Sabri Sarıoğlu'nun yerine oyuna girdi.

Sinan oyuna girdikten sonra 2 net gol pozisyonuna girerek Türk Telekom Arena tribünlerini heyecanlandırmayı başardı ve sakatlığın etkilerinden kurtulduğunu gösterdi.

Galatasaray'ın finaldeki rakibi yarın 19.15'te başlayacak Fenerbahçe - Torku Konyaspor maçında belli olacak.

Maçın önemli anları

10. dakikada sağ kanatta topla buluşan Orhan Ovacıklı, karşısına aldığı Carole'ü geçtikten sonra ceza alanına girdi. Orhan, pasını penaltı noktası civarındaki takım arkadaşı Ahmet İlhan Özek'e aktardı. Bu oyuncunun yerden vuruşunda, kaleci Muslera'yı geçen top, direkten döndü. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.

Aynı dakika içinde karşı atak geliştiren Galatasaray'dan Yasin Öztekin'in ceza alanı dışı sol çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

21. dakikada Podolski'nin savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Yasin Öztekin, kaleci Gökhan Akkan'dan sıyrılmak istedi ancak meşin yuvarlak Gökhan'dan döndü. Dönen topu alan Emre Çolak, kaleci Gökhan'ı çalımladıktan sonra ceza alanı içi sağ tarafından son çizgiye indi. Bu oyuncunun içeri çevirdiği topu savunmada Ümit Kurt kafayla uzaklaştırdı.

22. dakikada Sercan Kaya'nın ara pasıyla ceza alanına giren Ahmet İlhan Özek, sağ çaprazda kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda top Uruguaylı file bekçisinden döndü. Ahmet İlhan, yeniden kendisine gelen meşin yuvarlağı kaleye göndermek istedi ancak Denayer kafayla çizgi üzerinden topu çıkardı.

İlk yarının kalan bölümünde iki takım da önemli bir gol pozisyon geliştiremedi ve devre arasına 0-0 beraberlikle girildi.

48. dakikada Hakan Balta'dan kaptığı topla sağdan ceza alanına giren Mehmet Akyüz, pasını daha uygun durumdaki Sylvestre'ye aktardı. Bu oyuncunun kaleyi cepheden gören pozisyonda ceza alanı çizgisi üzerinde bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Muslera meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

51. dakikada Murat Duruer'in soldan kullandığı kornerde savunmadan çıkan Ümit Kurt, altıpas gerisinde kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

54. dakikada savunma arasına atılan topla ceza alanı içi sağ çaprazda buluşan Sercan Kaya, Carole'den sıyrıldıktan sonra dar açıya rağmen vuruşunu yaptı ama kaleci Muslera, ayaklarıyla topu uzaklaştırdı.

57. dakikada Sabri Sarıoğlu'nun pasıyla altıpas gerisinde buluşan Emre Çolak, şut çekmede gecikince araya giren savunma topu uzaklaştırarak, mutlak bir golü önledi.

62. dakikada Galatasaray, mutlak bir pozisyondan yararlanamadı. Çaykur Rizespor'un risk aldığı bölümde gelişen 2'ye 1 Galatasaray atağında soldan topa ceza sahasına giren Podolski, pasını arka direkteki Sabri Sarıoğlu'na aktardı. Alman futbolcu, istediği gibi bir pas veremezken Sabri'nin zor pozisyonda şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

65. dakikada Podolski'nin ceza alanı dışından vuruşunda top yandan auta çıktı.

75. dakikada Muslera'nın degajla rakip yarı alana gönderdiği topa kendi sahasından hareketlenen Sinan Gümüş, yaklaşık 30 metre sürdüğü topla Ümit Kurt'tan sıyrılarak, sağdan ceza alanına girdi. Genç oyuncunun kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya çaprazdan vuruşunda top az farkla uzak köşeden auta gitti.

89. dakikada Umut Bulut'tan aldığı pasın ardından çalımlarla ceza alanına giren Sinan Gümüş, kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya sol ayağıyla vuruşunu yaptı ancak genç kaleci soluna gelen topu yatarak kornere çeldi.

90+2. dakikada Carole'ün soldan ortasında Umut Bulut ön direkte kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

Müsabaka 0-0 berabere tamamlandı.

İlk 11'ler

Stat: Türk Telekom Arena

Hakemler: Volkan Bayarslan, Cemal Bingül, Mehmet Yıldırım

Galatasaray: Muslera, Semih Kaya, Denayer, Hakan Kadir Balta, Carole, Donk, Selçuk İnan, Sabri Sarıoğlu (Dk. 70 Sinan Gümüş), Emre Çolak, Yasin Öztekin (Dk. 46 Olcan Adın), Podolski (Dk. 87 Umut Bulut)

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Ertuğrul Ersoy, Ümit Kurt, Murat Duruer, Koray Altınay, Makiadi (Dk. 66 Deniz Kadah), Ahmet İlhan Özek (Dk. 76 Dhurgham İsmail) , Sylvestre, Sercan Kaya, Tuszynski (Dk. 46 Mehmet Akyüz)

Sarı kartlar: Dk. 29 Donk (Galatasaray), Dk. 30 Ertuğrul Ersoy (Çaykur Rizespor)