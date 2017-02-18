Rizespor-Galatasaray maçında Podolski'den tartışma yaratan hareket

Süper Lig'in 21. hafta maçında Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olurken, Lukas Podolski bir korner atışı sırasında kendisini tutan Dhurgham İsmael ile tartıştı.

Rakibinin yüzünü eliyle ittiren Podolski, bu hareketi nedeniyle hakem Halis Özkahya'dan sarı kart görürken, Rizesporlu futbolcular kırmızı kart bekledi.

Dhurgham İsmael bu hareketin ardından bir süre yerde kaldı.

Taraftardan tepki

Öte yandan bu hareketin ardından Çaykur Rizespor taraftarları Podolski'ye aleyhine tezahüratlarda bulunurken, Alman oyuncu kendisine bağıran Rizespor taraftarına dönüp alkışladı.