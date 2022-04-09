Rizespor 2-1 Konyaspor (Maç sonucu)

Süper Lig'de ikincilik yarışı veren İttifak Holding Konyaspor kümede kalma savaşı veren Çaykur Rizespor'a konuk oldu.

Kritik mücadelede gol perdesini konuk ekip Konyaspor açtı. 26. dakikada Zymer Bytyqi attığı golle Konyaspor'u 1-0 öne geçirdi.

Çaykur Rizespor'un yıldız isimlerinden Yannick Bolasie'nin 43. dakikada gelen golü ise skoru 1-1'e getirdi. Bu golle taraflar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

10 kişi rakibi karşısında baskıyı artıran Çaykur Rizespor 77. dakikada Fin golcüsü Joel Pohjanpalo ile üstünlük golünü buldu. Rizespor 2-1 öne geçerken 63. dakikada oyuna dahil olan Pohjanpalo ise bu sezon ligdeki 13. golünü kaydetti.

Son düdüğün ardından sahadan 2-1 galip ayrılan taraf Çaykur Rizespor oldu. Rizespor bu galibiyetle birlikte 29 puana ulaştı ve kümede kalma umutlarını taze tuttu.

58 puanda kalan Konyaspor ise ikincilik koltuğunu tehlikeye attı. Konyaspor'u takip eden Fenerbahçe'nin 56, Alanyaspor'un 52, Başakşehir'in ise 50 puanı var.

Konyaspor maçı 9 kişi tamamladı

Karşılaşmanın ikinci yarısında iki kırmızı kart gören Konyaspor maçı 9 kişi tamamladı. 69. dakikada Amilton çift sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Duraklama dakikalarında ise Rahmanovic hakeme fiziksel temasta bulundu. Bu hareketin ardından kırmızı kartla oyundan atıldı.

Çaykur Rizespor'un tüm galibiyetleri iç sahada

İkinci Konyaspor'u deviren Çaykur Rizespor bundan önce iç sahada oynadığı son maçta da lider Trabzonspor'u mağlup etmişti.

Rizespor bu sezon Süper Lig'de 8 galibiyet elde ederken bu maçların tamamını evinde oynadı. Deplasmanda şu ana kadar galibiyeti bulunmayan Rizespor yalnızca 3 beraberlik aldı ve kalan 12 maçı kaybetti. Karadeniz ekibi evinde ise 26 puan topladı.