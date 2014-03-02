Rizespor 1 - Galatasaray 1

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Galatasaray, Rize’de Rizespor’la karşılaştı. Galatasaray 64. dakikada Checjou'nun kafa gölü ile öne geçti. Ancak Rizespor 85. dakikada Kweuke'nın penalştıdan attığı golle skor 1-1 oldu. Maç 1-1 sona erdi.

Maçtan önemli dakikalar

-85. dakikada Revfik ceza sahasına girdi topu Muslera'dan kurtardı Muslera'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltıyı gösterdi. Topun başına Kweuke geldi vurdu ve golü buldu: 1-1

-80. dakikada Yekta, Umut, Sneijder üçgeniyle Galatasaray rakip ceza sahasına harika girdi. Sneijder'in vuruşunda top direği yalayarak dışarı çıktı.

-72. dakikada Yekta'nın sağ kanattan yaptığı ortada Umut çok müsait pozisyonda topu dışarı gönderdi.

-61. dakikada Sneijder'ın kornerinde Chedjou kafa vuruşuyla golü buldu ve Galatasaray'ı öne geçirdi. 1-0

-48. dakikada bu kez Galatasaray gole yaklaştı. Selçuk'un pasında ceza sahasında topla buluşan Burak, rahat pozisyonda rövaşata deneyince ve top üstten auta çıktı.

-45. dakikada sağ kanattan gelen ortaya Deniz bomboş pozisyonda kafa vuruşunu yaptı. Top üstten auta çıktı. Bu pozisyon evsahibinin maçtaki en etkili pozisyonuydu.

-Karşılaşmada 2. yarıya Çaykur Rizespor başladı.

-Karşılaşmada ilk yarı golsüz sona eriyor.

-33. dakikada Çaykur Rizespor çok etkili geldi. Ali Abdi sol kanattan sıfıra kadar indi, yaptığı ortayı Muslera zorlukla çelmeyi başardı.

-16. dakikada Sneijder'ın ara pasında Burak kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top kalecide kaldı.

-6. dakikada Alex sol kanattan bindridikten sonra ortasını kesti. Burak'tan önce Görkem müdahale etti ve topu kornere attı.

Drogba ve Eboue kadro dışı

Sarı kırmızılıların tecrübeli hocası Drogba'dan sonra Eboue'yi de Rize maçı kadrosundan çıkardı. Öte yandan Umut Bulut ise uzun süre sonra ilk 11'de kendine yer buldu. Karşılaşmada hakem Kamil Abitoğlu düdük çaldı.

İlk 11'ler

ÇAYKUR RİZESPOR: Kamil AbitoğluSerkan, Koray, Viera, Görkem, Ali Adnan, Aykut, Kıvanç, Kağan, Cernat, Ali Abdi Deniz

GALATASARAY: Muslera, Veysel, Chedjou, Semih, Telles, Yekta, Melo, Selçuk, Sneijder, Burak, Umut