T24 LogoT24 Logo
Gündem

Rize'nin Rus işgalinden kurtuluşu törenle kutlandı

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - RİZE'nin Rus işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü, törenle kutlandı

02 Mart 2018 17:19

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - RİZE\'nin Rus işgalinden kurtuluşunun 100\'üncü yıl dönümü, törenle kutlandı. Tören sonrası şehitler için saygı yürüyüşü düzenlendi.
Valilik önündeki Atatürk Anıtı\'na çelenklerin konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunması ile başlayan törene, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, AK Parti Rize Milletvekili Hasan Karal, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Törende konuşan Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, kutlu bir günü yaşadıklarını belirterek, \"Bu kutlu gün, bu şehit kokan gün, derdi vatan olanların günü, vatanımızın kıymetini bilenlerin, rengini şehitlerimizin kanından alan bayrağımızın anlamını bilenlerin günüdür’’ dedi.
Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasının ardından tören sona erdi. Törenin ardından 50 metre uuznluğa sahip birbirine ekli Türk bayrakları eşliğinde protokol üyeleri ve vatandaşların katılımı ile şehitlere saygı yürüyüşü düzenlendi. Valilik tören alanından başlayan yürüyüş Sahil Camii önünde sona erdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Aytekin KALENDERRİZE DHARusTörenValilikAtatürk AnıtıMarşıRize Valisi Erdoğan Bektaş AK Parti Rize Milletvekili Hasan Karal Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap ileTörende konuşan Rize Belediye Başkanı Reşat KasapGünün

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24