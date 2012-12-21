Rizelilerden Çaykur fabrikasının kapatılmasına tepki: Fabrikamızı yıktırmayız!

Çaykur, Taşlıdere Çay Fabrikası'nın Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne devredilmesi fabrika önünde olay çıkmasına neden oldu. Fabrikaya girmek isteyen çay üreticileri ve fabrika çalışanları polisin engeliyle karşılaştı.

Fabrikanın kapatılmasına tepki amacıyla Çaykur Genel Müdürlüğü önüne gelen ve "Yenisi yapılmadan Taşlıdere kapatılamaz" pankartı açan yaklaşık 200 kişi adına açıklamalarda bulunan Hasan Kuk, fabrikanın üniversiteye devredilmesine değil, kapatılmasına karşı olduklarını söyledi. "Fabrikanın başka bir alanda yeniden kurulması gerekiyor. Yeni fabrika yapılmadan eskisini yıktırmamakta kararlıyız" dedi.

Kalabalık daha sonra topluca Çaykur Genel Müdürlüğü'ne girmeye kalkıştı. Ancak özel güvenlik görevlileri ve polisin engellemesi ile karşılaşan grup adına seçilen temsilciler içeri alındı. Çaykur yetkilileri ile görüşen grup çıkışta isteklerine karşılık bulamadıklarını belirtti, eylemlerini bundan sonra daha kalabalık topluluklarla sürdüreceklerini vurguladı.

Bu arada grup, bu sabah Rize’ye gelen Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı'nın geçeceğini düşündükleri Karadeniz Sahil Yolu’nu ulaşıma kapatmak istedi. Yola doğru yürüyüşe geçen grubu polis engellemeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Eylemciler, "Yol kesilecek" diyerek Karadeniz Sahil Yolu’nu ulaşıma kapattı. Gruptaki bir kişi yoldan geçen iş makinesinin üzerine çıkarak kalabalığı yönlendirdi. Bu sırada devreye giren çevik kuvvet ile zorla yol dışına çıkarmaya çalıştığı grup arasında arbede yaşandı.

Bu sırada Basriye Papaker adlı kadın, Çevik Kuvvet ekip Amiri Başkomiser Başaran Şanlı’ya, "Yavrum bizi engellemeyin. Fabrikaya ihtiyacımız var" dedi. Başkomiser Şanlı, gözyaşlarını tutamayan kadını sarılarak teselli etmeye çalıştı. Daha sonra AKP Rize İl Başkanlığı’na yürümek isteyen grup, polisin uyarısının ardından dağıldı.