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Rizelilerden Başbakan’a ‘virüs’ şikayeti

Rizeliler, seçimi kaybettikten sonra ‘Araya virüs bulaştı’ diyen AKP Milletvekili Bayramoğlu’nu Başbakan’a şikayet etti.

08 Nisan 2009 03:00

Rizeliler, seçimi kaybettikten sonra ‘Araya virüs bulaştı’ diyen AKP Milletvekili Bayramoğlu’nu Başbakan’a şikayet etti.

Çamlıhemşin ve Hemşin Vakfı (ÇAHEV), AKP'nin Rize'nin Çamlıhemşin İlçesi'nde belediye başkanlığı seçimini kaybetmesi üzerine “Araya virus bulaştı” diyen AKP Rize Milletvekili Ali Bayramoğlu'nu, Başbakan Recep Tayip Erdoğan'a gönderdikleri bir mektupla şikayet etti.

AKP Rize Milletvekili Ali Bayramoğlu, 29 Mart seçimlerinin ardından kaybettikleri Çamlıhemşin Belediyesi için, ``Rize'de 11 ilçenin 10'unda belediye başkanlıklarını kazandık. Sadece daha önce bizde olan Çamlıhemşin Belediyesi'ni kaybettik. Bir tek şeye üzülüyorum. Çamlıhemşin İlçesi'ni almamız halinde Türkiye'de bir şehrin bütün ilçelerini kazanan tek parti olarak tarihe geçecektik. Seçim sonuç listelerinde ilçelerde alt alta ampul yanacaktı. Ancak bir ilçede araya virüs bulaştı'' demişti.

Bu açıklamanın ardından merkezi Ankara'da bulunan Çamlıhemşin ve Hemşin Vakfı (ÇAHEV), milletvekili Ali Bayramoğlu'nu Başbakan Erdoğan'a gönderdiği mektupla şikayet etti. ÇAHEV Başkanı Prof. Dr. Ali İhsan Arol imzasıyla Başbakan Erdoğan'a gönderilen mektupta şu görüşlere yer verildi:

“Rizemizi TBMM'de temsil eden partiniz mensubu bir milletvekilinin, her zaman onurlu ve sağduyulu bir duruş sergileyen Çamlıhemşin halkının demokratik tercihini bir `virüs' olarak nitelemesi, bütün Çamlıhemşinliler tarafından şaşkınlık ve üzüntü ile karşılanmıştır. Sağlıklı düşünceden uzak, bir milletvekiline yakışmayan bu değerlendirmeyi şiddetle kınıyoruz.”

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