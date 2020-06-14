Rizeli taraftar grubu: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koreografisinin stada girişine izin verilmedi, 'Erdoğan’ı koyun' dendi

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı öncesi Son Kale Tribün adlı taraftar grubunun hazırladığı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın olduğu polis ve sağlıkçılara teşekkür eden "Canımıza can kattınız ömrümüze ömür" koreografisinin stada girişine izin verilmedi. Koca'nın yerine Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koreografisinin konulması istendiği iddia edilerek koreografi Çaykur Didi Stadyumu'na sokulmadı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Gazeteci İsmail Saymaz, olayı şöyle duyurdu: "Rizespor’un “Son Kale Tribün” adlı taraftar grubu, bugünkü GS maçı için koreografi hazırlamış. koreografide, Korona mücadelesinden ötürü Sağlık Bakanı Koca ile sağlıkçılara ve polise teşekkür ediliyor. Birileri, “Koca’yı çıkarın, Erdoğan’ı koyun” diye koreografiye izin vermemiş."