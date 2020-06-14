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Rizeli taraftar grubu: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koreografisinin stada girişine izin verilmedi, 'Erdoğan’ı koyun' dendi

14 Haziran 2020 22:54

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı öncesi Son Kale Tribün adlı taraftar grubunun hazırladığı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koreografisinin stada girişine izin verilmedi. Son Kale Tribün grubu, “Koca’yı çıkarın, Erdoğan’ı koyun” diye koreografiye izin verilmediğini iddia etti.

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