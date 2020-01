Spikerin İngilizce ile imtihanı!

Rize'den ulusal yayın yapan Kaçkar Televizyonu'nda canlı yayınlanan spor programı Tele Kulis'e, PTT 1'inci Lig ekibi Çaykur Rizespor'un kalecisi Kazak David Loriya ile Nijeryalı Uche Kalu telefonla bağlandı

İngilizce konuşan iki oyuncu, İngilizce bilmeyen sunucu ile diyalog kurmakta zorlanınca güldüren diyaloglar yaşandı.

Kaçkar Televizyonu'nun Spor Müdürü Alaattin Onay'ın sunduğu programa telefonla ilk olarak kaleci David Loriya katıldı. Onay, bağlantı öncesi Loriya için, 'Türkçe bilmiyor. Ben onun o da benim dilimden anlamıyor ama anlaşacağız. Bakın nasıl anlaşacağız' diye söze girdi.

Kısa bir selamlama konuşmasının ardından, '1,2,3, one, two, three, şampiyon aday çok' diyen Onay, ardından kelimeleri heceleyerek 'Rizespor şampiyon olacak mı?' diye sordu. Ancak anlatılanları anlamayan Loriya, telefonun diğer ucunda önce sessiz kaldı, sonra da 'Her maç 3 puan' diye cevap verdi.

Loriya daha sonra teşekkür ederek telefonu kapattı.

'Kaç ay, kaç ay' sorusunu 'By By' anladı, telefonu kapattı

Ardından Uche Kalu telefonla yayına bağlandı. Sunucu Onay, 'Alo, Alo, Kaçkar TV, Yes, Alo Kaçkar Tv' diye seslendiği Kalu'ya, 'Sakatlık problemi' diye sordu, 'No problem' diye cevap aldı. Onay ardından önceden kağıda yazdırdığı İngilizce soruları Kalu'ya sormaya çalıştı ancak telaffuz sorunu nedeniyle Kalu sorulanlardan bir şey anlamadı. Onay'ın, sakatlığının ne zaman düzeleceğini anlamak için yönelttiği, 'Kaç ay, kaç ay?' sorusunu 'By by' diye anlayan Kalu, 'Okey, by by' diyerek telefonu kapattı.

Bunun üzerine sunucu Alaattin Onay yanındaki yorumcu Selman Kutlu'ya dönerek, Kalu'nun ne dediğini sordu.

İşte güldüren İngilzce diyalog: