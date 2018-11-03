Rizeli kanser hastası küçük Kasım'a Kuşadası'ndan peruk

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinde kemoterapi gördüğü için saçları dökülen hastalara ücretsiz peruk vermesiyle tanınan kuaför Kenan Kaya, Rize\'nin Çayeli ilçesinde yaşayıp, Trabzon\'da tedavi gören lenf kanseri hastası 9 yaşındaki Kasım Arslan\'a, Lösemili Çocuklar Haftası\'nda peruk gönderdi.

Trabzon\'daki Umut ve Yaşam Derneği\'nin başkanı ve Kasım Arslan\'ın doktoru Nimet Baki, küçük çocuğun peruk bile olsa saçlara kavuşması için kuaför Kenan Kaya ile iletişim kurdu. Dr. Baki, saçları döküldüğü ve hasta olduğu için pek gülmeyen Kasım\'a bir peruk yapıp yapamayacağını sordu. İsteğe olumlu yanıt veren Kaya, Kuşadası\'ndaki erkek berberi Murat Kaç\'tan yardım isteyerek peruğu hazırladı. 2- 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası\'nın ilk gününde peruğuna kavuşan Kasım\'ın yüzü güldü.

Küçük bir çocuğun yüzünü güldürmenin maddi bir karşılığının olmadığını söyleyen kuaför ve peruk ustası Kenan Kaya, \"Bir küçük yüzü kocaman gülücüklerle doldurmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Rize Çayeli ile Kuşadası arasında kurulan iyilik köprüsüne katkım olduysa ne mutlu\" dedi.

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