Rizeli fırıncılar, 200 gram ekmek uygulamasına geçmiyor

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği\'nde yapılan ve yeni yılla birlikte yürürlüğe giren değişikliğe göre, Türkiye’de ekmek çeşitleri en az 200 gram ağırlıktan başlamak üzere 10\'ar gram artırılarak piyasaya arz edilmesi ve böylece israfının önüne geçilmesi amaçlandı. Ancak, Rize’de, israf olmadığını savunan fırıncılar 200 gram ekmek uygulamasına gerek olmadığını açıkladı, ekmeğin 300 gram olarak satışa sunulmaya devam edileceğini duyurdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan ve Rize’de 300 gram ekmeğin 1.5 liradan satılmaya devam edileceğini açıklayan Rize Fırıncılar Odası Başkanı Refik Kumbasar, bu tebliğin zorunlu olmadığını belirterek iller kendi bulundukları yöre şartlarına ve ihtiyaçlarına göre gramajları belirleyebileceklerini söyledi. Kumbasar, “Büyük şehitlerde ve tatil yörelerinde özellikle israfın çok olduğu kanısına var. Bu iller için bu tebliğ geçerli olabilir. Bu tebliğin bağlayıcılığı yok. Olsa mecburen uyacaktık ama bizim bölgemizde bu şekilde bir israfın olmadığını gözlemliyoruz. Biz Ağustos ayında fiyat değişikliğine giderek 300 gram ekmeğin 1.5 liradan satışına başlamıştık. Şu an herhangi bir değişiklik yapmayacağız. Yeni yayınlanan tebliğdeki fiyatla bizim ilimizde satılan kilo fiyatı 5 liradır. Buna uyuyoruz. Bu yüzden ilimizde ne gramaj ne de fiyatta her hangi bir değişikliğe gitmeyeceğiz” dedi.

Vatandaşların ekonomik zorluklar içerisinde olduğunu ifade eden Kumbasar, “Ekmeği tüketen vatandaşımız zaten ekmeği israf etmiyor. Taze ekmek kadar bayat ekmek alan da var. Bayat ekmek satılan yerde ekmek israfı olabilir mi? Çöpe atılan israf edilen ekmekler, özel kuruluşları büyük işyerlerinin lüks otellerin hastanelerin mutfaklarından çıkan ekmeklerdir” ifadelerini kullandı.

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