Rizeli aile 200 yıl sonra bir oğlunu askere gönderdi

Çayeli ilçesine bağlı Çilingir köyünde yaşayan ve ortalama 90 ile 110 santimetre aralığındaki boyları nedeniyle aileden hiçbir erkeğin askerlik yapamadığı Rizeli Sarıyer ailesinin bu özlemi, yaklaşık 200 yıl sonra Resul Sarıyer'in askerlik yaparak tezkere alması, köyde coşkuyla karşılandı.

Ailedeki en uzun erkek

Ailenin ilk uzun boylu erkeği olan 1,75 metre uzunluğundaki Resul Sarıyer (22), Aydın ve Muğla'nın Datça ilçesinde er olarak askerliğini yaptıktan 12 ay sonra köyüne döndü. Sarıyer ailesi, yıllardır süren askerlik özlemini çocuklarının vatani görevini yapıp döndükten sonra düzenledikleri şenlikle kutladı. Köydeki yaş çay alım evinde düzenlenen şenliğe Sarıyer ailesi, akrabaları ve köylüler katıldı. Kısa boylu oldukları için askere gidemeyen İsmail ve Yaşar Sarıyer de kardeşleri Resul Sarıyer ile birlikte tulum eşliğinde horon oynadı.

‘Herkes beni bekliyordu’

Askerliğini tamamlayarak köyüne dönen Resul Sarıyer, yaptığı açıklamada, farklı duygular yaşadığını belirterek, "Babam, dedem ve daha birçok kişi 200 yıldır askere giden olmadı, bana nasip oldu askere gitmek. Herkes beni bekliyordu, hayırlısı ile gittik bitirdik ve geldik. Vatan sevgisi çok güzel bir şey, çok zor tarif etmek" diye konuştu. Ailede herkesin kendisinin askere gidip gelmesini beklediğini dile getiren Sarıyer, ağabeyleri, annesi ile ailedeki herkesin hep "Resul büyüsün askere gitsin gelsin" diye konuştuklarını söyledi.

Sarıyer, askerlik yaptığı için çok mutlu olduğunu anlatarak, "Bizim ocaktan askerlik yapan bir adam çıksın' diyorlardı. Biz de gidip yaptık. Vatan borcu zor değil ama annemi özledim. Keşke babam yaşasaydı ve benim askerlik yaptığımı görseydi. Askerlik başka bir duygu" dedi. Anne Fatma Sarıyer de Allah'a şükrettiğini ifade ederek, "Sevinçliyim Allah nasip etti, askerliğini yaptı geldi. Askere gönderdikten sonra insan çok merak ediyor, çok dua ettim. Bitirdi ve geldi, çok sevinçliyim" diye konuştu.

Kısa boylu olduğu için askerliğin yapamayan İsmail Sarıyer de kardeşini askere sevinçli gönderdiğini belirterek, tezkeresini de aynı şekilde sevinçle karşıladıklarını anlattı. Ağabey Sarıyer, kardeşiyle gurur duyduğunu vurgulayarak, "Ne babam, ne dedem, ne ben, ne de diğer kardeşim gitti. Keşke hepimiz gidebilseydik" ifadesini kullandı. Yaşar Sarıyer de kardeşi gibi askere çok gitmek istemesine rağmen boyundan dolayı gidemediğini belirtti.

En son askere giden geri gelmemiş

Sarıyer ailesinin en yaşlı üyesi Sebahat Çakır da ailede 200 yıldır askere giden kimsenin olmadığını dile getirerek, aileden en son askere giden kişinin de geri dönemediğini söyledi.