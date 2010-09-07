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RİZE'DEN HALİL BAKIRCI'YA DESTEK RİZE (A.A)

07 Eylül 2010 18:56

-RİZE'DEN HALİL BAKIRCI'YA DESTEK  RİZE (A.A) - 09.07.2010 - Rize'de bir grup vatandaş, geçen hafta basına yansıyan sözleri nedeniyle eleştirilen Belediye Başkanı Halil Bakırcı'ya destek için Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.  ''Sayın Başbakanım siz verdiniz biz kabul ettik, şimdi biz vermiyoruz siz kabul edin. Durmak Yok Halil Başkan ile yola devam'' yazılı pankart açan gruptakiler, Halil Bakırcı'nın görevde kalması yönünde slogan attı. Alanda bulunanlar adına konuşan Bünyamin Arslan, Bakırcı'nın yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını, bazı medya organları tarafından yanlış aktarıldığını savundu. Arslan, ''Bundan hem Kürt kardeşlerimiz hem de Rize şehri büyük üzüntü duymuştur. Rize şehri Halil Bakırcı'nın bu düşünceye sahip olmadığını biliyor ve ona güveniyor. Belediye başkanımızın yanlış ifade ve yanlış anlaşılmasından doğan bu olumsuz durumdan dolayı Kürt kardeşlerimizin ve kadınların hassasiyetini paylaşıyor Rize şehri adına özür diliyoruz'' dedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin en fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bir dönem içerisinde olduğunu ifade eden Arslan, ''Yaşanan bu talihsiz olaylardan kendine pay çıkaran bölücü şer odakların Rizelileri töhmet altında bırakan açıklamaları ise talihsizliktir. Biz Rizeliler her zaman Kürtlerle dostluğu olan kardeşlik bağları yoğun bir toplumuz'' diye konuştu.

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