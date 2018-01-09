Rize’deki yat limanı projesinde 3 milyon lira suya gömüldü

Rize’de yapımına başlanmasından 2 yıl sonra ödenek yetersizliği gerekçesiyle ‘ara verilen’ yat limanı projesi için denize dökülen 1 milyona yakın taş yavaş yavaş kayboluyor. 800 metrelik mendireğin yapımında kullanılan taşların denize dayanıklı olmadığı belirtilirken, projeyi başlatan eski Rize Belediye Başkanı Hızır Hop ise yaşların erimediği, yerleştiği savunmasında bulundu.

Rize’nin Gülbahar Mahallesi sahilinde 1988 yılında Rize Belediyesi tarafından 200 yat kapasiteli 800 metre uzunlukta mendireğe sahip yat limanı projesi hazırlandı. Dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz tarafından 1999 yılında temeli atılan yat limanı, yaklaşık 1 milyon tona yakın taş nakledildikten sonra 2001’de ödenek yetersizliği nedeniyle durduruldu.

Bugünün maliyeti ile yaklaşık 3 milyon lira harcandığı kaydedilen proje, göreve gelen belediye başkanları tarafından maliyetli olduğu belirtilerek devam ettirilmedi. Dolgu yapılan mendireğin ise zamanla kaybolmaya başladığı fark edildi. Yat limanı dolgusunda suya dayanıksız yumuşak taşlar kullanıldığı iddia edilirken, yüzeyde kalan taşların ise ufalanarak dağıldığı ortaya çıktı.

"Yatırım yapıldı, deniz aldı hepsini götürdü"

Yat limanı dolgusunun her geçen gün eriyip kaybolmasına tepki gösteren Rizeliler, taşların ufalanıp kaybolduğunu belirterek, "Belirlenen taşlar uygun değildi. Yatırım yapıldı, deniz aldı hepsini götürdü'' ifadelerini kullandı.

Eski Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı, kendilerinden önceki dönemde projelendirilen ve dolgusu yapılan yat limanı inşaatının büyük bir proje olduğunu ve belediye olanakları ile yürütmenin olanaksızlığını görerek inşaatı devam ettirmediklerini söyledi. Yat limanı inşaatında henüz oluşumunu tamamlamamış yumuşak taşlar kullanıldığını ifade eden Bakırcı, "Dolguda kullanılan taşların deniz suyuna dayanıksız olduğu ortadadır. Orada dökülen taşların denize dayanıklı olmadığı herkes tarafından biliniyor. Bunun için kimyasal laboratuvar analizine gerek yok. Bir bakarsın sonra 6 ay sonra bir daha bakarsın zaten taşların eridiği görülüyor. Biraz taştan anlayan insanlar uzaktan bakınca bile o taşların böyle bir deniz dolgusuna uygun olmadığı çıplak gözle gözükmektedir. Bu taşlar buraya doldurulurken bir teknik analiz yapıldı mı yapılmadı mı bilmiyorum” diye konuştu.

"Halkın parası suya gömüldü"

Rize İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Yazıcı da ekonomik olarak böyle bir yatırıma yazık olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Halkın parası oraya gömülerek amacına uygun bir şekilde projenin tamamlanmaması yazık olmuş. Şimdi orası yat limanı için dolduruluyor ve üzerine şehir hastanesi yapılacakmış. Bence orada bir yat limanı yaparak bu bölgedeki turizmi geliştirmek daha iyi olurdu. Dolgu alanı üzerindeki riskli binaları konuşurken tekrar dolgu yapılarak üzerine bir hastane yapılması fikri çok manidardır.”

Projeyi başlatan eski Belediye Başkanı: Taşlar erimiyor, yerleşiyor

Projeyi başlatan dönemin Rize Belediye Başkanı Anavatan Partili Hızır Hop, projenin Rize turizmine katkı sağlaması amacıyla hazırlandığını belirtti. Projede kullanılan dolgu taşlarının çekirdek taş dolgusu olduğunu ifade eden Hop, ''Çekirdek dolguda kullanılacak taşın zaten o kadar sert olması şart değil. Ama üzeri daha sert bir taşla kaplanacak. Taşlar erimiyor, yerleşiyor. Bu durum normaldir. Bu dolgunun üzerine daha sert bir taşla kamuflaj yapmak lazım. Tabii bu ödenek meselesi. Ödenek temin edilirse yapılması bence uygundur. Rize’nin bu projeye ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.