-RİZE'DEKİ SAĞANAK YAĞIŞ RİZE (A.A) - 26.08.2010 - Rize merkeze bağlı Gündoğdu beldesinde sağanak yağış sonucu meydana gelen sel ve heyelanlarda 3 kişi toprak altından ağır yaralı olarak çıkarıldı. Alınan bilgiye göre, beldede akşam saatlerinden itibaren etkili olan sel ve heyelanlar sonucu Rize ve çevre ilçelere bağlı belediyelere ait itfaiye ekipleri ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gönderildi. Yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu belde merkezinde 3 kişi heyelan altından çıkarıldı. Rize'deki hastanelere sevk edilen yaralıların durumlarının ağır olduğu bildirildi. Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı, yaptığı açıklama, akşam saatlerinden itibaren aşırı derecede yağmur yağdığını belirterek, bunun üzerine bütün iş makinelerini bölgeye gönderdiklerini ancak toprak kaymaları ve sel nedeniyle yeterli çalışma yapamadıklarını söyledi. Bakırcı, bölgeden kesin bir bilgi alamadıklarını ancak kendilerine yaralılar ve kayıplar olduğu şeklinde bilgi geldiğini de söyledi.