Rize'deki Gezi Parkı eyleminde gerginlik

Rize'de Gezi Parkı eylemlerine destek için basın açıklaması yapan gruba, karşıt görüşlü bir başka grup saldırıda bulundu.

Türkiye Gençlik Birliği üyesi 25 kişilik grup saat 17.30 sıralarında Taksim Gezi Parkı'ndaki gösterilere destek vermek amacıyla Belediye Parkı'nda açıklama yaptı.

TGB'li gençler bir süre sloganlar atarken çevrede vatandaşlar toplanmaya başladı ve bazı kişiler gruba sözlü müdahalede bulundu.

Gerilimin artmaya başladığı bu sırada gençler yaklaşık 100 metre uzaklıktaki Atatürkçü Düşünce Derneği'ne doğru yürüşüye geçti.

Yürüyüş sırasında çevrede toplanan ve sayıları hızla artan kalabalık ile TGB'li gençler arasındaki sözlü tartışma yumruklaşmaya ve kavgaya dönüştü.

Sayıları bir anda 500'ün üzerine çıkan kalabalığın müdahalesi sırasında TGB'li bazı gençler yaralandı. Öfkenin çığ gibi büyüdüğü olay karşısında gençler ADD binasına sığınırken, öfkeli kalabalığa polis biber gazı kullanarak müdahalede bulundu.

Bina önünde parikat kuran polis, kalabalığı dağıtmakta güçlük çekti.

Takviye birliklerin sevk edildiği olay yerine Emniyet Müdürü Hüseyin Yenice de geldi. Kalabalığı yatıştırmak için megafonla seslenen Yenice, "Bu şehir büyük değerler yetiştirmiştir. Burada olaylar olması bizleri üzer, lütfen dağılın" uyarısında bulundu. Ancak, sayıları çığ gibi büyürek artan kalabalık dağılmamakta direndi.

Ambulansın önü kesildi

Bu arada TGB'li bir genç kız binada baygınlık geçirince arkadaşlarının kucağında dışarı çıkarıldı, ambulansla taşındı.

Öfkeli kalabalıktan bazıları baygın haldeki genç kız ile arkadaşlarına saldırdı. Polis kalabalığı yatıştırmakta zorlandı, baygın haldeki genç güçlükle ambulansa ulaştırıldı.

Bu esnada bir kişi ambulansın direksiyonuna geçti ve kapıyı kapattı.

Ön koltuktaki hemşirelerin ve kapıyı açan polisin müdahalesi ile indirilen kişinin yerine direksiyona geçen ambulans şoförü, hastaneye gitmek üzere hareket etti.

Kalabalık ambulansın önünü kesti, çıkışına bir süre izin vermedi. Polisin müdahale ettiği grup uzaklaştıktan sonra ambulans hızla bölgeden ayrıldı.

Belediye Başkanı sakinleştirdi

Kalabalık ADD önünden ayrılmayınca Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı da olay yerine geldi, vatandaşları dağılmaları konusunda uyardı.

Bakırcı'nın ikna çabaları sonucu yaklaşık 3 saat süren olaylar, toplanan kalabalığın dağılmasıyla son buldu. Polis, önlem olarak TGB'li gençleri bir süre daha ADD binasında bekletti.

Tunceli'de oturma eylemine müdahale

Tunceli'de 3 gecedir yapılan Gezi Parkı protestolarında olayların çıkmasının ardından bu akşam saatlerinde yaklaşık 500 kişilik bir grup, kent merkezinde yine toplandı. Aralarında CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün ve bazı sivil toplum örgütü temsilcilerinin de bulunduğu grup, Seyit Rıza Parkı'nda olayları protesto etmek için 20 dakikalık oturma eylemi yaptı. Olayları protesto etmek için yapılan basın açıklamalarının ardından göstericiler parkta gece geç saatlere kadar bekleyişlerini sürdüreceğini açıkladı. Grubun bekleyişi sürerken, polis de çevrede sıkı güvenlik önlemleri aldı. CHP Tunceli milletvekili Hüseyin Aygün'ün de aralarında bulunduğu eylemcilere polis müdahale etti.