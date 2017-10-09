Rize’de yol kontrolünde kaçak silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - RİZE’de yol kontrolü sırasında yapılan aramalarda, Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 2 tabanca ve \'F\' serisi 1 dolarlık banknotla, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Polis ekipleri, il genelinde, 7 ayrı noktada uygulama gerçekleştirdi. Otomobil ve sürücüleriyle yolcular üzerinde yapılan aramalarda, Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 2 ruhsatsız tabanca, 161 gram esrar, bir miktar ecstasy, kuru sıkı tabanca ve \'F\' serisi 1 dolarlık banknot ele geçirildi. Uygulama sonrası, 19 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.



FOTOĞRAFLI