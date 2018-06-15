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Rize'de yıldırım düşen ormanda yangın

Adem AKATİN/ARDEŞEN (Rize), (DHA)- RİZE'nin Ardeşen ilçesinde yıldırım düşen ormanlık alanda yangın çıktı

15 Haziran 2018 15:45

Adem AKATİN/ARDEŞEN (Rize), (DHA)- RİZE\'nin Ardeşen ilçesinde yıldırım düşen ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, şiddetli yağmur yağışı sayesinde büyümeden söndü.
İlçede öğle saatlerinde başlayan yağış giderek etkisi artırdı. Şiddetli yağmurun etkili olduğu Çıraklar köyünde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bazı ağaçların alev aldığı yangın, şiddetli yağış sayesinde büyümeden söndü. Bölgeye ulaşan ekipler de, közlenme durumunda olası bir yangın riskine karşı hazırda bekledi.

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