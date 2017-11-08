Rize’de yağmurdan korumak için köprünün üzeri kapatıldı

Aytekin KALENDER/ÇAYELİ (Rize), (DHA)- RİZE’nin Çayeli ilçesinde, kullanılamaz hale gelen 1 asırlık tarihi geçmişe sahip ahşap yaya köprüsü yeniden inşa edildi. Köprünün yağmurdan korumak için üzeri ahşap çatı ile kapatıldı.

Buzlupınar Köyü’nün, adını 1906 yılında yapılan köprüden alan Kapalı Köprü Mahallesi’ndeki tarihi köprü, bölgedeki taş ocaklarında yapılan patlamalar nedeniyle büyük zarar görerek kullanılamaz hale geldi. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından koruma altına alınan köprünün yeniden inşa edilmesi için proje hazırlandı. Senoz Deresi üzerinde 3 yıl süren çalışma ve işçilik ile kestane ağacı kullanılarak 40 metre uzunluğunda, 35 metre yüksekte yeni yaya ahşap köprü inşa edildi. Eski haline uygun yapılan köprü yağmurdan korumak için üzeri kapatıldı. Köprünün üzerine ahşap çatı yapıldı.

Köprünün 100 yıllık geçmişe sahip olduğunu anlatan köy sakinlerinden İmdat Küçük, yıkılması üzerine yeniden yapıldığını söyledi. Küçük, şöyle dedi:

\"Köprü tamamen ahşaptan yeniden yapıldı. Sadece çivi kullanıldı. Üzeri kapalı olmasının nedeni altını koruması içindir. Altı kolay çürümesin diye üstünü kapattık. Bu şekilde köprü uzun yıllar hizmet edecek.”

Köprü yapımında emek harcayan TEMA Vakfı Rize Temsilcisi Ahmet Ali Kork da, 1900’lü yılların başında yanan köprünün yöre insanları tarafından imece usulü ile yeniden yapıldığını belirterek köprünün 2008 yılında taş ocaklarındaki patlatmalar nedeniyle hasar gördüğünü belirtti. Kork, şöyle konuştu:

\"Tekrar imece usulü ile yapmak için bir adım attık ama olmadı. Tarihi eser olarak tescilini yaptırmak için gerekli adımları attık. Kültür ve Turizm Bakanlığı ödenekleriyle köprü aslına uygun şekilde yeniden yapıldı. Bu köprü vadi ve Rize için çok özel bir simge. Köprünün tarihe meraklı fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.\"



FOTOĞRAFLI