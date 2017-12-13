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Rize'de üniversite kampusundaki yemekten 187 öğrenci zehirlendi (5)

VALİ BEKTAŞ: SORUMLULAR HAKKINDA GEREKEN YAPILACAK Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Rize Devlet Hastanesi'ne gelerek zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrencileri ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı

13 Aralık 2017 03:00

VALİ BEKTAŞ: SORUMLULAR HAKKINDA GEREKEN YAPILACAK
Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Rize Devlet Hastanesi\'ne gelerek zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrencileri ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı. 190 civarında öğrencinin 2 hastaneye başvurduğunu açıklayan Vali Erdoğan Bektaş, şunları söyledi:
\"Ağır bir tablo yok. Toplu çıkan yemeklerde bu tür sıkıntılar çıkabiliyor. Olmaması için dikkat ediliyor ama yinede istenmeyen durumlar olabiliyor. Üniversitemizde 3 bin dolayında personel ve öğrenci yemek yiyor. Bu işi her yönüyle araştırıyoruz. Numuneler alıyoruz. Çok daha dikkatli olunmalı. Üniversite yönetimi de daha dikkatli olacaktır. Bu olay nasıl meydana geldi, sorumlular kim bunun bulunacağından ve sorumlular hakkında gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın.\"
Olayla ilgili Rize Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

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