Rize'de üniversite kampusundaki yemekten 187 öğrenci zehirlendi - Yeniden

Sayın Yazıişleri müdürlerine;

\'Rize’de 46 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı\' başlıkla haberimizi kaynağından alınan son bilgilerle yeniden geçiyoruz...

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Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - RİZE’de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi kampusunda yedikleri öğlen yemeğinden zehirlenen 187 öğrenci hastanelerde tedavi altına alındı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, yemeklerden alınan numuneler tahlile gönderildi.

Fener Mahallesi’nde, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi\'nde öğrenim gören öğrenciler bugün öğlen kampus yemekhanesinde çorba, köfte, patates ve makarnadan oluşan menüden yedi. Üniversiteden ayrıldıktan sonra ev ve kaldıkları yurtlara giden öğrencilerden bazıları akşam saatlerinde rahatsızlandı. Mide bulantısı, ateş ve kusma gibi şikayetler görülen öğrenciler, özel araç ve ambulanslarla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SAĞLIK PERSONELİ GÖREVE ÇAĞRILDI

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvuran öğrenci sayısındaki artış üzerine Rize İl Sağlık Müdürlüğü ‘Acil’ koduyla doktor, hemşire ile sağlık personellerini görevlerinin başına çağırdı. Rize’deki 2 hastanede artan başvurular nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

RTEÜ REKTÖRÜ: GIDA ZEHİRLENMESİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, kampusda yenilen yemekten sonra rahatsızlanan öğrencilerin hastanelere başvurmayı sürdürdüğünü ve müdahale edildiğini söyledi. Karaman, olayın neden kaynaklandığının araştırılmaya başlandığını da ifade etti.

ÖĞRENCİLER ÜNİVERSİTE KAMPUSUNDEKİ YEMEKTEN ZEHİRLENDİ

Kredi ve Yurtlar Kurumu Rize İl Müdürü Necmettin Yavaşi, zehirlenme olayının hemen ardından öğrencilerin durumu ile ilgili araçtırma yapıldığını belirtti. Öğrencilerin yurtta değil, kampusda yedikleri öğlen yemeği sonrası rahatsızlanmaya başladıklarını ifade eden Yavaşi şunları söyledi:

\"Öğlen üniversite kampusunda yemek yediler sonra yurtlarına döndüler. Saat 16.00\'dan sonra karın ağrısı ve ishal şikayeti ile bize başvurdular. Öğrencileri hastanelere sevk ettik. Yurtlarda ve evlerde de kalan öğrencilerde var. Üniversite kampusunda yedikleri yemekten dolayı şikayetleri oldu. Tedavileri sürüyor. Sağlık ekipleri müdahale ediyor. Ciddi bir durum yok. Şikayetleri azalanlar taburcu ediliyor. Ailelerinin endişe etmesine gerek yok. Doktorlar gıda zehirlenmesi olduğunu söylüyorlar.\"

HASTANELERE BAŞVURAN ÖĞRENCİ SAYISI 187 OLDU

Bu arada zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvuran öğrenci sayısı 187\'ye ulaştığı. Tedavi altına alınan öğrencileri serum tedavisi uygulanırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yetkililer zehirlenmenin nedeninin belirlenmesi için de yemeklerden alınan numunelerin tahlile gönderildiğini açıkladılar.

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