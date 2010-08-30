-RİZE'DE TRAFİK KAZASI: 7 YARALI RİZE (A.A) - 29.08.2010 - Rize'nin Gündoğdu beldesindeki heyelanda hayatını kaybeden yakınlarını defnedenlerin içerisinde bulunduğu minibüs dönüş yolunda takla attı, 7 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Mustafa Balcı idaresindeki 53 EA 826 plakalı minibüs, ilçeye bağlı Madenciler Beldesi Yazıcılar Mahallesi'nde virajı alamayarak yolun kenarındaki odun yığınlarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan minibüsteki sürücü Balcı ile Gülücan (44), Ayfer (16) ve Kazım Dereci (52), Gülsüm Yıldız (43), Mizeyyen Kibar (55) ve Kadriye Coşkun (50) yaralandı. Yaralılar Çayeli İshakoğlu Devlet Hastanesi ile Rize 82. Yıl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazada yaralananların, il merkezine bağlı Gündoğdu Beldesinde önceki gün meydana gelen heyelanda yaşamını yitiren altı kişilik Kopuz ailesinin Çayeli ilçesinde dün yapılan cenaze töreninden döndükleri öğrenildi.