T24 LogoT24 Logo
Gündem

Rize'de tepki çeken paylaşımla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi

27 Aralık 2016 21:38

Rize'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda yenileme projesi kapsamında Atatürk anıtının kaldırılmasının ardından Atatürk heykelini andıran bir duruş ile fotoğraf çektirip fotoğrafı "aha yeni atanız" şeklinde sosyal medya hesabından paylaşan iki kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Rize’de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndan taşınan Atatürk heykelinin bulunduğu platformun üzerine çıkarak Atatürk heykelini andıran bir duruş ile fotoğraf çektirip bu fotoğrafı “aha yeni atanız” şeklinde sosyal medya hesabında paylaşan M.K ve aynı paylaşımı kendisine ait sosyal medya hesabında paylaşan A.B hakkında Rize Cumhuriyet Savcılığı tarafından, Atatürk aleyhinde işlenen suçlar kapsamında “Atatürk’ün manevi hatırasına hakaret” suçlaması ile soruşturma başlatıldı.

M.K ve A.B soruşturma üzerine gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Öte yandan, konuyla ilgili olarak Rize Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada fotoğrafı çekip paylaşan kişilerin Rize Belediyesi personeli olmadıkları belirtildi.

ETİKETLER

RizeAtatürk heykeliaha yeni atanızsoruşturma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24