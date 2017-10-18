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Rize'de selde kaybolan emekli için dalgıçlar da devrede

Adem AKATİN/FINDIKLI(Rize), (DHA) - RİZE'de şiddetli yağmurla taşan Çağlayan Deresi'nin sürüklediği odunları toplamaya çalışırken, suya kapılarak, kaybolan 53 yaşındaki Erol Çabuk'u arama çalışmaları sürüyor

18 Ekim 2017 13:54

Adem AKATİN/FINDIKLI(Rize), (DHA) - RİZE\'de şiddetli yağmurla taşan Çağlayan Deresi\'nin sürüklediği odunları toplamaya çalışırken, suya kapılarak, kaybolan 53 yaşındaki Erol Çabuk\'u arama çalışmaları sürüyor. Bulanık ve dalgalı olan denizin durulmasıyla dalgıçlar da arama çalışmalarına katıldı.
Fındıklı İlçesi\'nde 16 Ekim günü etkili olan şiddetli yağmurla Çağlayan Deresi\'nin sürüklediği odunları toplamaya çalışırken, suya kapılarak, kaybolan Erol Çabuk’un bulunması için AFAD, AKUT ve Sahil Güvenlik ekipleri karadan Sahil Güvenlik\'e ait helikopter de havadan çalışmalarını sürdürdü. Çaykur emeklisi Çabuk\'un kaybolduğu bölgede yoğunlaşan arama çalışmalarından henüz olumlu bir sonuç alınamadı. Bölgede hazır bekletilen ve Sahil Güvenlik\'e bağlı dalgıçlar da bulanık ve dalgalı denizin durulmasıyla çalışmalara destek verdi. Arama çalışmalarının 2\'nci gününde, yağışın etkisinin azaldığı sahilde bekleyen acılı aile ise Erol Çabuk\'un bir an önce bulunmasını bekledi. 

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