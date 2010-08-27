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RİZE'DE SAĞANAK YAĞIŞ RİZE (A.A)

27 Ağustos 2010 00:30

-RİZE'DE SAĞANAK YAĞIŞ RİZE (A.A) - 26.08.2010 - Rize merkeze bağlı Gündoğdu beldesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, sel ve heyelanlara yol açtı, Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı. Alınan bilgiye göre, beldede akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanağın etkisiyle meydana gelen heyelan sonucu Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı. Karayolunda, derinliği yarım metreyi bulan su birikintileri oluştu. Ulaşımın sağlanamadığı belde merkezi ve bağlı köylerde yaşanan sel ve heyelanlar sebebiyle çok sayıda binada vatandaşlar mahsur kaldı. Yetkililer, heyelan nedeniyle köy yollarının kapandığını ve köylere ulaşılamadığını, sel ve heyelanlar nedeniyle yaralananlar olabileceğini bildirdi. Rize ve çevre ilçe belediyelerine ait itfaiye ekipleri ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, bölgeye hareket etti. Ulaşıma kapanan yolda yüzlerce araç beklerken, bölgede yağış etkisini sürdürüyor.

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