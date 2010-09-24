-RİZE'DE SAĞANAK: 7 KİŞİ KURTARILDI RİZE (A.A) - 23.09.2010 - Rize'de etkili sağanak nedeniyle Salarha Deresi'nin taşması sonucu mahsur kalan 7 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Rize'de öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle Salarha Deresi taştı. Zincirliköprü köyü mevkisinde çay bahçesinde hasat yapan 7 kişilik aile mahsur kaldı. Mahsur kalanlar, telefonla itfaiye ekiplerine haber vererek yardım istedi. İtfaiye ekipleri, 7 kişinin bulunduğu yer ile yol arasına derenin üzerinden merdiven uzattı. Mahsur kalanlar, merdivenle karşı tarafa geçerek kurtuldu. Öte yandan, Gündoğdu beldesinde,Veliköy Deresi'nde yağışla birlikte su seviyesinin yükselmesi üzerine derenin çevresindeki bazı evlerde oturan vatandaşlar tahliye edildi. -ASİLSAN SİLAH FABRİKASINI SU BASTI- Öte yandan, Ardeşen ilçesinde etkili sağanak nedeniyle ASİLSAN silah fabrikasını su bastı. Fabrikanın arkasından geçen derenin taşması sonucu fabrikanın bahçesi ve zemin katı su altında kaldı. Fabrikanın genel müdürü Ekrem Yazıcı, fabrikanın arka tarafında yaklaşık 7 ay önce yaşanan heyelan sonrası büyük hasar olduğunu hatırlattı. Heyelan riski taşıyan alanda istinat duvarı yapılması için ihale yapıldığını, bir firmanın ihaleyi kazandığını ifade ederek, ''Ancak bu firma aradan geçen süre içinde çeşitli bahanelerle çalışma yapmadı. Sigorta şirketi de heyelan riski nedeniyle fabrikamızı sigorta yapmadı. Şimdi de su baskını oldu. Büyük maddi zararımız var'' dedi.