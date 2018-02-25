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Rize'de minaresiz camiye pratik çözüm

Aytekin KALENDER/İKİZDERE (Rize), (DHA)- RİZE’nin İkizdere ilçesinde yeni inşa edilen caminin arsa yetersizliği nedeniyle yapılamayan minaresi için yöre sakinleri sıra dışı bir çözüm üretti

25 Şubat 2018 16:05

Aytekin KALENDER/İKİZDERE (Rize), (DHA)- RİZE’nin İkizdere ilçesinde yeni inşa edilen caminin arsa yetersizliği nedeniyle yapılamayan minaresi için yöre sakinleri sıra dışı bir çözüm üretti. Demirci atölyesinde yaptırılan 12 metre yüksekliğinde, 1,5 ton ağırlığındaki minare, kamyonla taşınarak, caminin yanına monte etti.
İkizdere ilçesi Çağrankaya Mahallesi’nde bir süre önce inşa edilen caminin arsa yetersiz olunca yapılamayan minaresi için vatandaşlar, sıra dışı bir çözüm üretti. Yöre sakinleri, bir demirci atölyesine minare siparişi verdi. Demirci ustası Yusuf Başkan, sac ve demir malzeme kullanarak 12 metre yüksekliğinde, 1,5 ton ağırlığında minare yaptı. Minare, vinç yardımıyla yüklendiği kamyonla monte edileceği Çağrankaya Mahallesi’ndeki camiye getirildi. Son kontrolleri yapılan minare, caminin yanında betona vida yardımıyla monte edildi.

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