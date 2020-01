Rize’de mimari harika; yolun üzerine ev inşa edildi!

Rize'de yaşayan bir kişi, arsasının uygun almaması nedeniyle 3 katlı evini ana kolonları yol üzerine kalacak şekilde inşa etti.

Merkeze bağlı Dağınıksu Mahallesi'nde arsası bulunan ve İstanbul'da yaşayan Sadri Kopuz, yaklaşık 3 yıl önce bu alana ev yapmaya karar verdi. Bölgenin eğimli olması nedeniyle evini inşa etmekte zorlanan Kopuz, tapulu arsasından geçen mahalle yolunun üzerine beton kolonlar dikerek 3 katlı bina yaptı.

Sadri Kopuz'un kuzeni Tevfik Kopuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rize'de coğrafi şartlarının müsait olmadığını hatırlatarak şöyle devam etti:

"Her taraf dere, tepe. Adam biraz düz yer buldu mu oraya evini kondurmaya çalışıyor. Biz de ona fikir verdik, yolun üstüne ev yap diye. O da bu evi yaptı. Altından arabalar geçebiliyor. Yola engel olacak herhangi bir şey yok. 3-4 yıl önce itfaiye arabası geldi altından geçemedi. Ondan sonra yolu 30 santimetre daha düşürdük. Şu an yolun yüksekliği 5 metredir. Şu an herhangi bir sorun yok."