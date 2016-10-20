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Rize’de mimari harika; yolun üzerine ev inşa edildi!

“Yola engel olacak herhangi bir şey yok; itfaiye arabası geldi altından geçemedi”

20 Ekim 2016 21:14

Rize'de yaşayan bir kişi, arsasının uygun almaması nedeniyle 3 katlı evini ana kolonları yol üzerine kalacak şekilde inşa etti.

Merkeze bağlı Dağınıksu Mahallesi'nde arsası bulunan ve İstanbul'da yaşayan Sadri Kopuz, yaklaşık 3 yıl önce bu alana ev yapmaya karar verdi. Bölgenin eğimli olması nedeniyle evini inşa etmekte zorlanan Kopuz, tapulu arsasından geçen mahalle yolunun üzerine beton kolonlar dikerek 3 katlı bina yaptı. 

Sadri Kopuz'un kuzeni Tevfik Kopuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rize'de coğrafi şartlarının müsait olmadığını hatırlatarak şöyle devam etti: 

"Her taraf dere, tepe. Adam biraz düz yer buldu mu oraya evini kondurmaya çalışıyor. Biz de ona fikir verdik, yolun üstüne ev yap diye. O da bu evi yaptı. Altından arabalar geçebiliyor. Yola engel olacak herhangi bir şey yok. 3-4 yıl önce itfaiye arabası geldi altından geçemedi. Ondan sonra yolu 30 santimetre daha düşürdük. Şu an yolun yüksekliği 5 metredir. Şu an herhangi bir sorun yok."

 

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