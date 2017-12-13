T24 LogoT24 Logo
Gündem

Rize'de kampüste zehirlenen üniversiteli sayısı 473'e çıktı (1)

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi kampüsünde yedikleri yemekten zehirlenen ve gece hastanelere başvuran öğrencilerin sayısı 473'e ulaştı

13 Aralık 2017 12:09

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE\'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi kampüsünde yedikleri yemekten zehirlenen ve gece hastanelere başvuran öğrencilerin sayısı 473\'e ulaştı.
Rize İl Sağlık Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamaya göre, gece boyu hastanelere başvuran öğrenci sayısının 473 olduğu açıklandı. Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Rize Devlet Hastanesi\'ne başvuran 313 öğrenciden 311\'inin, Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne başvuran 160 öğrenciden de 156\'sının taburcu edildiği, servise alınan 6 öğrencinin ise tedavilerinin sürdüğü açıklandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Aytekin KALENDERRİZE DHA RİZE Recep Tayyip ErdoğanRizeSağlık MüdürlüğüMideRize Devlet HastanesiRize EğitimAraştırma Hastanesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24