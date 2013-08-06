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Rize'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Çayeli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

06 Ağustos 2013 03:56

 

İlçenin Büyükköy yolu Musadağı Çay Fabrikası mevkisinde, sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 GNN 01 plakalı otomobil ile 53 DR 470 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, 34 GNN 01 plakalı otomobilde bulunan Haydar (16) ve Mehmeh Salih Çavuşoğlu (16) hayatını kaybetti, Ercan Çavuşoğlu yaralandı.
Çarpışmanın etkisiyle şarampole yuvarlanan 53 DR 470 plakalı otomobilde bulunan İbrahim Geçkin, Emre Gönen, Muharrem Bektaş ile Furkan Maden yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçlardan çıkarılarak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Muharrem Bektaş ile Furkan Maden'in durumunun ağır olduğu bildirildi.

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