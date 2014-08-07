Rize'de İhsanoğlu için çalışan BTP'lilere saldırı

Rize'de Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu'na destek için çalışma yapan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Rize İl Başkanı Hasan Peçe ile Çayeli İlçe Başkan Yardımcısı Kemal Pehlivanlar, 5 kişinin saldırısına uğradıkları gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Radikal'de yer alan habere göre Rize’nin Dörtyol Köyü’nde Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu’na destek için çalışma yapan BTP Rize İl Başkanı Hasan Peçe ile Çayeli İlçe Başkan Yardımcısı Kemal Pehlivanlar, öğle saatlerinde bir grup tarafından sözlü sataşmaya maruz kaldı. İhsanoğlu için seçim çalışması yapılmasına tepki gösteren 5 kişi, iddiaya göre iki partiliyi darp etti. Olay yerinden ayrılan Hasan Peçe ve Kemal Pehlivanlar savcılığa suç duyurusunda bulundu.

BTP Rize İl Başkanı Hasan Peçe, Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin ihsanoğlu için seçim çalışması yürüttükleri sırada 5 kişinin saldırısına uğradıklarını belirterek, "Burada konuşma yapmamız engellendi. Fiili darpa uğradık, tartaklandık" dedi.