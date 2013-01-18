Rize'de gemi battı: 1 personel kayıp

Rize'nin Çayeli ilçesi Liman köyü mevkiinde bir çimento şirketine ait dolum tesisinde yükleme yapılan bir kuruyük gemisi battı. Olayda, gemi personeli iki kişi kurtarıldı.

Limanköyü mevkiinde, bir çimento şirketine ait tesiste 'Alican' isimli kuruyük gemisine çimento yüklemesi yapılırken gemi bir anda batmaya başladı. Olay sonrası bölgeye Sivil Savunma, Rize Arama Kurtarma ve Sağlık İl Müdürlüğü ekipleri ulaşırken, yapılan çalışmalar sonrası iki gemi personeli sağ kurtarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.

Olay yerinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yük gemisinde bulunan bir kişinin aranmasının sürdüğü belirtildi.