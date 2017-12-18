T24 LogoT24 Logo
Gündem

Rize’de fuhuş operasyonu: 15 gözaltı

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE’de, 3 otele yönelik gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda aralarında otel çalışanları ve yabancı uyruklu kadınlarında yer aldığı 15 kişi gözaltına alındı

18 Aralık 2017 17:02

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE’de, 3 otele yönelik gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda aralarında otel çalışanları ve yabancı uyruklu kadınlarında yer aldığı 15 kişi gözaltına alındı.
Rize Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece yarısı 3 otele yönelik fuhuşun önlenmesi amacıyla uygulama gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde 6 otel çalışanı, 9 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı. Gözaltına alınan 15 kişi hakkında ‘Fuhuş yaptırmak, fuhuşa yer ve imkan temin etmek, aracılık yapmak’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
Gözaltına alınan yabancı uyruklu kadınlar sağlık kontrolünden geçirildi. Kadınlardan S.K.’da hepatit C, M.K. ve S.M.’de ise frengi hastalığı tespit edildi. R.A., G.B., S.K. adlı kadınların ise vize ihlali yaptıkları belirlendi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 15 kişi adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Aytekin KALENDERRİZE DHA RİZEdeRize Emniyet MüdürlüğüYapılanGözaltınaKadınlardanEmniyettekiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24