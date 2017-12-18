Rize’de fuhuş operasyonu: 15 gözaltı

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE’de, 3 otele yönelik gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda aralarında otel çalışanları ve yabancı uyruklu kadınlarında yer aldığı 15 kişi gözaltına alındı.

Rize Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece yarısı 3 otele yönelik fuhuşun önlenmesi amacıyla uygulama gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde 6 otel çalışanı, 9 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı. Gözaltına alınan 15 kişi hakkında ‘Fuhuş yaptırmak, fuhuşa yer ve imkan temin etmek, aracılık yapmak’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu kadınlar sağlık kontrolünden geçirildi. Kadınlardan S.K.’da hepatit C, M.K. ve S.M.’de ise frengi hastalığı tespit edildi. R.A., G.B., S.K. adlı kadınların ise vize ihlali yaptıkları belirlendi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 15 kişi adliyeye sevk edildi.

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