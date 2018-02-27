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Rize'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında sözde yeni il imamının da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı

27 Şubat 2018 19:19

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında sözde yeni il imamının da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.
Rize Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüte üye ve kentte yeni yapılanma içerisinde oldukları suçlamasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 7 kişiyi, düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde arama yapan ekipler, bazı belge ve evraklar ile dijital cihazlara el koydu. Örgüte ait olduğu değerlendirilen 21 bin 500 dolar ve 150 pound para da ele geçirildi. Şüphellierden Rize\'de örgütün sözde yeni il imamı olduğu belirlenen K.S.\'nin Trabzon\'da başkası adına düzenlenne sahte kimlikle yakalandığı ifade edildi.
​Şüphelilerden K.S\'nin sorgusu sürerken, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' ve ‘Eagle’ kullandıkları belirtilen Y.E.C., A.K., F.M., M. Y., D.C., S.K. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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