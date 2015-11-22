Rize’de erkek şiddeti: 'Ya benim olursun ya kara toprağın' dedim ve bıçakladım

Rize’de 34 yaşındaki Ercan Beyazsu, iki hafta önce boşandığı 31 yaşındaki Senem Beyazsu’yu, barışma teklifini kabul etmeyince sokak ortasında 8 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Senem Beyazsu hastanede tedaviye alınırken, Ercan Beyazsu tutuklandı.



Doğan Haber Ajansı’ndan Mehmet Kaçar’ın haberine göre, Olay, dün akşam saatlerinde Çamlıbel Mahallesi’nde meydana geldi. Van nüfusuna kayıtlı Ercan Beyazsu ile Senem Beyazsu, şiddetli geçimsizlik nedeniyle iki hafta önce boşandı. Eski eşini dün sabah telefonla arayan Ercan Beyazsu, barışma teklifinde bulundu, ancak ret cevabı aldı. Ercan Beyazsu, dün akşam saatlerinde, boşanmalarına rağmen kendi soyadını kullanmaya devam eden Senem Beyazsu’yu takip edip, sokak içinde önünü kesti. Ercan Beyazsu, eski eşine yine barışma teklifinde bulundu, ancak yine ret cevabı aldı. İkili arasında tartışma çıkarken, öfkelenen Ercan Beyazsu eski eşini yanında getirdiği ekmek bıçağıyla 8 yerinden bıçakladı.



Saldırgan olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Senem Beyazsu çevredekilerin ihbarı ile gelen ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan ve ameliyata alınan Senem Beyazsu’nun Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavisi sürüyor.



Olaydan bir süre sonra polise teslim olan Ercan Beyazsu'nun, ifadesinde barışma teklifi kabul görmeyince sinirlendiğini belirterek, "Barışmak istedim. 'Ya benim olursun ya kara toprağın' dedim ve bıçakladım. Kendimi kaybettim. O an ne yaptığımı bilemedim" dediği öğrenildi.



Rize Adliyesi’ne sevk edilen Ercan Beyazsu, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Kalkandere L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.