Rize'de 'duran adam'a karşı 'dönen adamlar'

İstanbul'daki Gezi Parkı eylemine destek için yurt genelinde başlatılan 'Duran adam' protestolarına karşı Rize'de bir grup, halka oluşturup yarım saat boyunca dönerek yürüdü.

Doğan Haber Ajansı'ndan Muhammet Kaçar'ın haberine göre, Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan Salarha Gençlik Spor Kulübü'ne mensup grup, 'Duran adamları' protesto için ilginç bir eyleme imza attı. Bir halka oluşturan 10 kişilik grup, yaklaşık yarım saat boyunca dönerek durmadan yürüdü. Polis, grubun çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Salarha Gençlik Spor Külübü Başkanı Bünyamin Arslan yaptığı konuşmada, Türkiye üzerinde dış destekli oyun oynandığını, bunu bozmak için eylemi düzenlediklerini söyledi. 'Duran adam' eylemlerini protesto ettiklerini belirten Bünyamin Arslan, "Türkiye’nin yükselişini çekemeyen, dünyaya karşı itibarını düşürmeye, onurunu kırmaya, sayın Başbakanımızın dik duruşunu yıkmaya yönelik yapılanlara karşı yürüyoruz. Gençliği bu yürüyüşe davete diyoruz. Dünya var oldukça bizler yürümeye, çalışmaya ve ileri gitmeye, canlılar için hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.