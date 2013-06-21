T24 LogoT24 Logo
Gündem

Rize'de 'duran adam'a karşı 'dönen adamlar'

Salarha Gençlik Spor Külübü Başkanı Bünyamin Arslan yaptığı konuşmada, Türkiye üzerinde dış destekli oyun oynandığını, bunu bozmak için eylemi düzenlediklerini söyledi

21 Haziran 2013 21:43

İstanbul'daki Gezi Parkı eylemine destek için yurt genelinde başlatılan 'Duran adam' protestolarına karşı Rize'de bir grup, halka oluşturup yarım saat boyunca dönerek yürüdü.

Doğan Haber Ajansı'ndan Muhammet Kaçar'ın haberine göre, Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan Salarha Gençlik Spor Kulübü'ne mensup grup, 'Duran adamları' protesto için ilginç bir eyleme imza attı. Bir halka oluşturan 10 kişilik grup, yaklaşık yarım saat boyunca dönerek durmadan yürüdü. Polis, grubun çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Salarha Gençlik Spor Külübü Başkanı Bünyamin Arslan yaptığı konuşmada, Türkiye üzerinde dış destekli oyun oynandığını, bunu bozmak için eylemi düzenlediklerini söyledi. 'Duran adam' eylemlerini protesto ettiklerini belirten Bünyamin Arslan, "Türkiye’nin yükselişini çekemeyen, dünyaya karşı itibarını düşürmeye, onurunu kırmaya, sayın Başbakanımızın dik duruşunu yıkmaya yönelik yapılanlara karşı yürüyoruz. Gençliği bu yürüyüşe davete diyoruz. Dünya var oldukça bizler yürümeye, çalışmaya ve ileri gitmeye, canlılar için hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

ETİKETLER

rizedönen adamlarsalarha geçlik spor kulübü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24