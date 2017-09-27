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Rize’de dereler taştı, karayolu ulaşıma kapandı

Muhammet KAÇAR/RİZE, (DHA)- RİZE’de etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle bazı dereler taştı, Küçükçayır karayolu ulaşıma kapandı

27 Eylül 2017 19:37

Muhammet KAÇAR/RİZE, (DHA)- RİZE’de etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle bazı dereler taştı, Küçükçayır karayolu ulaşıma kapandı.
Öğlen saatlerinde başlayan şiddetli yağmur kent genelinde etkili oldu. Güneysu İlçesi’nde Gürgen Deresi ile Salarha Beldesi’nde Salarha Deresi taştı. Merkeze bağlı Küçükçayır Köyü’nde ise Paşaçukur Deresi taştı. Yatağı kısmen tıkanan dere suları yandaki inşaatı süren Hidroelektrik Santrali (HES) tüneline girdi. Sel suları tünel çıkışında aniden Rize-Küçükçayır karayoluna taştı, yol ulaşıma kapandı. Yolda seyir halindeki bir otomobil de selde sürüklenmekten kurtarıldı. HES firmasına ait iş makineleri dere yatağını açmak için çalışma başlattı. Yolda araç kuyrukları oluşurken, yakın çevredekiler ve öğrenciler yaya olarak evlerine ulaşmaya çalıştı.
Rize’de gece yarısına kadar aralıklarla sürmesi beklenen şiddetli yağmura karşı bölge halkı oluşabilecek sel ve heyelanlara karşı uyarıldı.

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