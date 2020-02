Rize'de dere yatağındaki 7 katlı apartmanın yıkımına başlandı (2)

GÜRGEN: İMAR BARIŞI, İMAR AFFI DEĞİLDİR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedat Gürgen, Rize Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Bebek ve Muradiye Belde Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, yıkım çalışmalarını izledi.

Yıkımı süren bina çevresinde açıklamada bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedat Gürgen, imar barışı uygulamasının, imar affı olmadığını vurguladı. Yaşanan iklim değişikliğiyle ani sel felaketlerinin yaşandığına işaret eden Gürgen, \"Bilindiği üzere Ağustos ayı başında burada bir sel afeti yaşandı. Şu anda iklim değişikliğinin gündeme geldiği bir ülkedeyiz. İklim değişikliği nedeniyle aniden bastıran yağışlar nedeniyle bu sel afetleri sıkça yaşanır hale geldi. Üzerinde bulunduğumuz bu derenin taşmasıyla Muradiye beldesinde ciddi bir tehlike oluştu. Bu 8 katlı binanın ilk katlarını da su basmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’un da bize talimatları çerçevesinde bütün Rize Doğu Karadeniz’in içerisinde yeni iklim ve yağış rejimlerine göre bölgeyi en baştan çalışıyoruz. Burada dere üzerine yapılan binaları, yapılan dolguların ve yapılmış olan yapıların tek tek tespitleri de yapılıyor. Bu çerçevede Artvin’den başlayıp bu senin sonunda bir eylem planı hazırlanmış olacak\" dedi.

\'BU BİR BAŞLANGIÇ\'

Yıkımı süren binanın bir başlangıç olduğuna dikkat çeken ve vatandaşın can güvenliğini sağlamanın birinci öncelikleri olduğunu kaydeden Gürgen, şunları söyledi:

\"Şu andaki gözlemlerimiz şu şekilde: Yağış rejiminin değişmesi, ciddi anlamda derelere müdahaleler, derelerin doldurulması ve üzerine binaların yapılmasıyla birlikte ciddi riskler oluşmuş durumdadır. Bu riskleri ortadan kaldırmak için bakanımızın da talimatıyla Rize’de en sok yaşanan selin sembolü haline gelen bu binanın sahipleri sağ olsun başta çok üzülmüşlerdi, ama kendileri de ilgi ve alaka gösterdiler. Yapılan destekle bu binanın kamulaştırılması yapıldı ve yıkımı da gerçekleşiyor. Elbette bu bina bu sürecin içerisindeki tek bina değil. Bu binanın yıkılmasıyla tüm dere yataklarının da temizlenmesi mümkün değil. Bu bir başlangıç. Bundan sonra tüm derelerin ıslahı çalışmasıyla dere üzerinde dolgu ve işgaller kaldırılacak. Biz Türkiye’de değişen iklim koşullarıyla birlikte biz yeni sel felaketleri yaşamak istemiyoruz. Vatandaşın can güvenliğini sağlamak birinci önceliğimiz. Sayın bakanımızın bu yönde ciddi talimatları var; bu işi yılsonuna kadar bitirilmesi talimatlarını verdi. Bu çalışmalarla tüm kurumlar üzerlerine düşen görevleri yerine getirerek, bu sel felaketlerinin yaşanmaması konusunda ciddi adımlar atıyor. Bundan sonra Rize’deki yıkımlarla beraber Ordu’da yıkımlarımız gerçekleşecek. Ordu’da dere üzerinde yapılan bir dolgu vardı. Bakanımız talimatlar doğrultusunda o dolgu da kaldırılıyor. Artık derelerimizin güvenli hale getirilmesi çalışmaları da hız kazandı. Birinci önceliğimiz vatandaşın can güvenliği. Halk sağlığı bu anlamda çok önemli.\"

\'FIRTINA VADİSİNDE 9 BİNA YIKILACAK\'

İmar barışı uygulamasının imar affı olmadığının da vurgulayan Gürgen, Fırtına Vadisi’nde 9 yapının da en kısa sürede yıkılacağını duyurdu. Vatandaşları ‘Af geldi’ gibi benzeri düşüncelere kapılmaları konusunda uyarılarda da bulunan Gürgen, \"Rize’de arkadaşlarla birlikte Ayder Yaylası’na kadar çıktık, Fırtına Vadisi’nin içerisinde gezdik. Fırtına Vadisi’nde sayın müdürümüzün de incelemeleriyle 9 tane binanın kaçak olarak yapımına başlandığını gördük. İnsanlarımız belki bir yanlış yönlendirmeyle ‘İmar Barışı’ konusunu ‘İmar affı yeniden konut yapabilme’ gibi bir yanılsamanın içerisinde düştü. Ancak, sayın bakanımızın da vurguladığı gibi; bu yeninden bir imar planlarının değiştirilmesi, tekrar üzerine kaçak bina yapmasını gerektirecek bir şey değildir. Artık 2018 yılından önce yapılmış olan binaları kapsayan bir kanun düzenlemesi. Ancak Fırtına Vadisi’nde mühürlenen binaların da yapımının sürdüğünü gördük. Buradan vatandaşlarımıza açık yüreklilikle sesleniyoruz ve kendi iyilikleri için uyarıyoruz. Bu inşaatlara devam etmesinler. Çünkü yapmış oldukları bu inşaatların yıkılmasının önünde hiçbir engel yoktur. Bunlarla ilgili yıkım kararları aldık. Bu yıkım kararı, aynı bu binanın yıkılması gibi yarın öbür gün göreceksiniz. Kendilerinden rica ediyorum; boş yere harcama yapmasınlar, imara aykırı işlem yapmasınlar. Bu imar barışı konusu, bir imar affı değildir. Yeniden imara aykırı bina yapma konusu da değildir. Kendilerinden rica ediyorum; keselerine baksınlar boşuna para harcamasınlar, çünkü o binalar yıkılacak. Kendilerine uyarılar da yapılmış. ‘Af geldi’ gibi benzeri düşüncelere kapılmasınlar. Bu ayın içerisinde o binalar da yıkılacak\" ifadesinde bulundu.

\'YAĞMUR AZ YAĞAN BİR YERDE YAŞAYACAĞIZ\'

Yıkılan bina sahiplerinden Nihat Yazıcı ile de görüşen Gürgen, ailelerin gösteridği anlayıştan ötürü kendilerine teşekkür etti. Binalarının yıkılmasıyla artık dereden uzak, yağışın az olduğu bölgede yaşamaya karar verdiklerini anlatan Yazıcı, \"Bu binada çok anılarımız var. Bu binada büyüdük. Yıkılması bizi duygulandırdı. Artık Rize’de yaşamayı düşünmüyoruz. Dere olmayan ve yağmur az yağan bir yerde kardeşlerimle birlikte yeni bir yaşam kuracağız\" diye konuştu.

Öte yandan bahse konu yıkımın 3 gün süreceği öğrenildi.



FOTOĞRAFLI