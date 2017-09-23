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Rize'de botu alabora olan balıkçı boğuldu

Muhammet KAÇAR/RİZE, (DHA) - RİZE'de, balık avlamak için açıldığı denizde lastik botu alabora olan 68 yaşındaki Kamil Reisoğlu boğularak öldü

23 Eylül 2017 16:19

Muhammet KAÇAR/RİZE, (DHA) - RİZE\'de, balık avlamak için açıldığı denizde lastik botu alabora olan 68 yaşındaki Kamil Reisoğlu boğularak öldü.
Boğaz Mahallesi sahilinde sabah saatlerinde balık avlamak isteyen Kamil Reisoğlu, lastik botla denize açıldı. Bir süre sonra dalgalı denizde botu alabora olan Reisoğlu suda kayboldu. Kıyıdan olayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri amatör balıkçının önce botuna, ardından cansız bedenine ulaştı. Kıyıya çıkarılan Reisoğlu\'nun cesedi otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Almanya\'dan emekli olan Kamil Reisoğlu\'nun bir süre önce memleketi Rize\'ye döndüğü öğrenildi.

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