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RİZE'DE BİR ÇOCUĞUN CESEDİNE ULAŞILDI RİZE (A.A)

27 Ağustos 2010 02:48

-RİZE'DE BİR ÇOCUĞUN CESEDİNE ULAŞILDI RİZE (A.A) - 26.08.2010 - Rize merkeze bağlı Gündoğdu beldesinde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen selde kaybolan bir çocuğun cesedine ulaşıldı. Alınan bilgiye göre, beldeye bağlı Veliköy'de sel sularına kapılan Ceylani Taşkıran'ın (10) cesedi, arama kurtarma ekiplerince bulundu. Öte yandan, yaralı olarak hastaneye kaldırılan üç kişinin kimlikleri belirlendi. Rize 82. Yıl Devlet Hastanesi'nde tedavi altında olan yaralıların Reyhan Yazıcı, Sümeyra Yazıcı ve Zeki Karakaş olduğu öğrenildi.

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