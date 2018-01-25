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Rize'de AVM inşaatından düşen işçi öldü

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE'de bir alışveriş merkezi (AVM) inşaatının 3'üncü katından dengesini yitirerek düşen işçi Savaş Çevrim (26), yaşamını yitirdi

25 Ocak 2018 14:53

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE\'de bir alışveriş merkezi (AVM) inşaatının 3\'üncü katından dengesini yitirerek düşen işçi Savaş Çevrim (26), yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam saatlerinde, Müftü Mahallesi\'ndeki AVM inşaatında meydana geldi. Bir süredir AVM inşaatında çalışan Savaş Çevrim, dün akşam dengesini yitirerek bulunduğu üçüncü kattan düştü. Ağır yaralanan Çevrim, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ancak Savaş Çevrim, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çevrim\'in cenazesinin memleketi Samsun\'a gönderileceği belirtildi. Soruşturma başlatıldı.

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