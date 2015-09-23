Rize'de Atatürk heykeli yerine çay bardağı projesine AKP'li vekilden sert tepki: Böyle bir şey söz konusu olamaz

Rize'de, Meydan Projesi yapımı aşamasında Atatürk heykelini Valilik önündeki tören alanına taşıma kararı alan belediyenin, inşaat sonunda heykelin eski yerine getirilip getirilmemesi ile ilgili olarak halk oylaması yapılacağını duyurmasına yönelik tepkiler sürüyor. AKP Rize Milletvekili Hikmet Ayar; "Böyle bir referandum asla söz konusu olamaz. Amacı aşan bir söylem var" dedi. MHP MYK üyesi ve Rize Milletvekili adayı Cem Kazmaz ise; "Referandum önerisi en hafif tabiri ile gafilliktir" değerlendirmesinde bulundu.

Ayar: Böyle bir referandum söz konusu olamaz



Rize’den ulusal yayın yapan bir televizyona konuk olan AKP Rize Milletvekili Hikmet Ayar, Atatürk heykeli ile ilgili yaşanan tartışmaları konusunda açıklamalarda bulundu. Meydan projesinin Rize’nin görüntüsünü değiştireceğini ve güzellik katacağını anlatan Milletvekili Ayar şunları söyledi; "Burada kendimize bakarak, 'Biz nerde yanlış yaptık?' demek zorundayız. Siyasi tecrübesizlik veya bir söylem yanlışı diyebiliriz. Neticede bir eksikliğimiz var. Yani dünyanın neresinde görülmüş bir heykel projesinin referanduma getirilmesi. Onun yerine çay bardağı mı olsun yoksa heykel mi olsun. Böyle bir saçmalık olamaz. Böyle bir referandum asla söz konusu değil. Orada bir amacı aşan bir söylem var zannediyorum. Başkanımız bunu düzeltmiştir veya düzeltecektir diye düşünüyorum. Atatürk veya Atatürk büstü ile AK Parti’nin hiçbir sorunu yoktur. Aksine söylemler ya eksik ifade edememe tarzındandır. Ya da karşı tarafın yanlış yerlere çekmesindedir. Kesinlikle Atatürk heykeliyle Ak Parti'nin bir sorunu yoktur. Olursa da bunun karşısına ilk biz çıkarız. Heykelin kaldırılması veya yerine başka bir şeyin konulması söz konusu olamaz. Bu tartışma meydandaki panoda Atatürk heykelinin yerine çay bardağı figürünün yer alması ile başladı. Onu yapan bir mimardır. O ayrıntıyı bu işle ilgilenen arkadaşlar neden görüp de düzeltmez. Onu da anlamakta zorlanıyorum."

MHP’den sert tepki: Referandum önerisi en hafif tabiri ile gafilliktir



Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi ve Rize Milletvekili adayı Osman Cem Kazmaz da, Atatürk heykeli tartışması ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Kazmaz'ın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı; "Rizelileri, ülkenin içerisinde bulunduğu bu nazik ortamda, her gün vatan evlatlarının kahpe tuzaklarla, hain pusularla şehit edildiği, Güneydoğu Anadolu'da Atatürk heykellerinin kırıldığı, parçalandığı, saldırıya uğradığı ortamda büyük Kuvay-i Milliye kahramanı İpsiz Recep'in torunları olarak değil de, Atatürk'ün heykelini kaldırmaya kalkışanlar olarak konuşulmaya başladı. Cumhuriyet Meydanında duran Atatürk heykelinin yıllardır malum zihniyetin zülfikarına dokunduğu ve bir punduna getirilip gözden, elden ırak bir noktaya naklinin hayal edildiği bizlerin malumudur. Şimdi bu girişimlere yine yol verildiği görülüyor. Rize Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Heykeli kalsın mı yoksa yerine çay bardağı mı konsun diye referandum yapmaya kalkışmak, en hafif tabiri ile gafillik ve büyük önder Atatürk'ün manevi hatırasına hakaret, Cumhuriyetin kurucu iradesine ihanetten başka bir şey değildir. Zaten daha önce Atatürk'e suikast düzenleyen Ziya Hurşit'in ismini bir sokağa vermeye kalkışmış, bu vatan hainin resmini Atatürk'ün evine asmaya bile cesaret etmiş Rize Belediyesi'nden de başkaca bir ‘on numara’ davranış beklenmesi de mümkün değildir. Varlığımızı, bağımsızlığımızı ve Cumhuriyetimizi borçlu olduğumuz büyük önder Atatürk'ü oy pusulasında bir çay bardağı ile kıyaslatmaya yeltenenlerin bu yakışıksız davranışını en sert şekilde kınıyor ve Yüce Türk Adaleti’nin bu hayasız girişime en kısa sürede dur diyeceğini ümit ediyorum."

‘Heykel tartışmasında neler yaşandı?’



Rize’deki Atatürk heykeli tartışmaları, Belediye Başkanı Reşat Kasap’ın seçim döneminde '10 Numara Projeler' başlığı altında kamuoyuna açıkladığı Meydan Projesi için Cumhuriyet Meydanı'na konulan proje çiziminde, Atatürk anıtının yerine çay bardağı figürü yerleştirilmesi ile başladı. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Rize Şube Başkanı Ömer Toprak, heykelin kaldırılarak yerine çay bardağı figürünün konulacağını belirterek duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine yazılı açıklama yapan Belediye Başkanı Reşat Kasap, heykelin inşaat sırasında valilik önündeki tören alanına taşınacağını ancak daha sonra yerine getirilip getirilmeyeceğine halk oylaması ile karar verileceğini duyurdu. Ancak referandum önerisi de kamuoyunda büyük tepki gördü. ADD ile birlikte CHP ve MHP’nin yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşları tepkilerini dile getirdi, Başkan Kasap’a sosyal medyada da eleştiri yağdı.